YÜZDELİK DİLİM TAŞERON İŞÇİLERE NE SAĞLAYACAK?, 2021 YILINDA YÜZDELİK DİLİM GELECEK Mİ?

Son dakika haberi: Taşeronda 6 bin TL ödeme kararı. Kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri durdurulan ve ödenmeyen işçilerin kurumlara karşı mahkemeye yaptıkları başvurular olumlu sonuçlanmaya başladı. Taşeron işçilerin 2021 yılından bekledikleri en önemli düzenlemelerinde başında yer alan yüzdelik dilim konusu, 2021 Toplu İş Sözleşmesi toplantılarında yer alacak başlıklardan olacak. Türk İş Sendikasının çalışanlar için masaya sunması beklenen yüzdelik dilim düzenlemesinde ise bazı olası senaryolar gündemde. Peki taşeron işçilere ek ne kadar maaş zammı yapılacak?

Son dakika haberi: Taşeronda sevindiren yüzdelik dilim kararı geldi. Geçen gün mahkeme tarafından verilen kararda işçiye 6 bin 237 lira ödenmesi üzerinde karar kılındı. Yüzdelik dilim düzenlemesi 2020 yılında sıkça basında yer aldı. Konuyu yargıya taşıyan taşeron işçiler yüzdelik dilim konusunda önemli kararlar almayı başardılar. Konunun yargıda işçilerin lehine sonlanmasıyla bakanlığın bu alanda bir düzenleme çıkarması beklenir oldu. Peki yargıda yer alan ve on binlerce işçiyi ilgilendiren yüzdelik dilim düzenlemesi için 2021'de resmi adım gelecek mi?

Çalıştığı kurumda kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri yapılmayan işçiler , iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Bir işçi ödenmeyen yüzdelik dilim ödemesinin tahsili için Gebze 8. iş mahkemesine başvurdu. İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve davacı haklı bulundu ve ödenmeyen yüzdelik dilimlerin ödenmesine karar verildi.

Davanın kabul edildiğinin belirtildiği karar metninde "Ücret alacağı olarak 6 bin 237 lira brüt alacağın, 500 lirasının dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi iel birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine

Dair: Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı açıkça okundı, usulen anlaşıldı. 20/03/2021."



YÜZDELİK DİLİM

Taşeronlara kadroya geçişten önce uygulanan asgari ücret yüzdelik dilim uygulaması , kadro sonrası uygulanmamıştı. Art arda açılan davalardan gelen olumlu sonuçlar birçok işçiyi sevindirdi.



YÜZDELİK DİLİM TAŞERON İŞÇİLERE NE SAĞLAYACAK?

KHK ile kadroya alınmadan önce çok sayıda taşeron işçi, o dönemin asgari ücretinden daha yüksek tutarlarda maaş alıyorlardı. Ancak KHK sonrası çok sayıda kurum taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret olarak belirledi ve ödemeleri o tutar üzerinden yaptı.

Taşeron işçilerin maaşlarının o seviyede ödenmeye başlanmasıyla bazı işçiler konuyu yargıya taşıdırlar. Yerel mahkemelerde yer alan yüzdelik dilim düzenlemesiyle çalışanların maaşlarının asgari ücrete düşülemeyeceğine karar verildi. Karar sonrasında işçilere geriye dönük haklarını alma imkanı da sağlandı.

2021 YILINDA YÜZDELİK DİLİM GELECEK Mİ?

Eğer 2021 yılında Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın gerçekleştireceği TİS görüşmelerinde işçiler lehine yüzdelik dilim kararı çıkarsa maaşlar yeniden belirlenecek.

Asgari ücrete oranlar yapılacak yeniden belirleme ile maaşlara ek zam gelmiş olacak. TİS masasında alınacak kararlar kapsamında geriye dönük ödemelerin ödenmesi olanağı olasılığı da oluşacak. Bu düzenleme ise kadroya alınmadan önce maaşı asgari ücretten yüksek olan, daha sonra asgari ücrete indirilen işçiler için geçerli olacak.