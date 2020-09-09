Patronuna 'cimri ve pinti' diye Eleştirdi işten Kovulmasına Neden Oldu !Patronuna 'cimri ve pinti' dedi işten atıldı!

Patronuna 'cimri ve pinti' diye Eleştirdi işten Kovulmasına Neden Oldu !

Gebze'deYaşanan bir olay bakın nelere sebep oldu... bir fabrika işgören , e- mail kayıtlarından, patrona cimri, pinti, yumuşak gibi hakaret içeren mesajlar ve küfürler yazınca işyerinden tazminatsız şekilde ayrılmak durumunda kaldı .

Ardından hakkında hakaret içeren sözleri nedeniyle açılan ceza davasında ise mahkeme beraat kararı verdi. Beraatine karar verilen işçi, bu defa tazminatlarını da almak istedi. Açtığı tazminat davasında, yerel mahkeme, ceza mahkemesinin, (her ne kadar usulüne uygun delil edilememesi nedeniyle de olsa )verdiği beraat kararını yeterli görerek,meydana gelen hakaret olayını haklı neden ağırlığında görmedi ve kıdem tazminatını alabileceğine hükmetti.

YARGITAY BOZDU

Yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu.:'Beraat kararının gerekçesine de önem veren Mahkeme, işçinin hoş olmayan hakaretlerini affetmedi.

Sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve hareketler , işverene fesih imkânı tanımaktadır.' diyen Mahkeme,usulsüzlük sebebi neticesinde verilen bir beraat kararını da yeterli görmedi.

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