İş Kanunu'nda mazeret izni kaç gündür?

Çalışma hayatını düzenleyen önemli kanunlardan biri olan İş Kanunu çalışanlar için mazeret izinlerinide düzenlemiştir. Fakat hemen belirtmekte fayda var ki bu mazeret izinleri imzalanan toplu sözleşmeler ve iş sözleşmeleri ile genişletilmektedir.

Bir çok işveren sözleşmelerinde bu izinleri artırmaktadır. Ayrıca bu izinlere ek olarak yeni izinlerde düzenlemektedirler. Örneğin kadınların Dünya Kadınlar gününde izinli olmaları, yada çalışanlara ölüm, hastalık vb. durumlarda ek izin ve yardımlar da yer almaktadır.

İŞ KANUNU NE DİYOR?

Tüm bunlardan bağımsız İş Kanunu tüm çalışanlar için işçiye mazeret izinlerini düzenlemiştir.

ÖLÜM VE EVLİLİK HALİNDE 3 GÜN

Mazeret izni İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün izin hakkı vermiştir.

DOĞUM İÇİN 5 GÜN İZİN

Çalışanın eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin kanun gereği verilmektedir.

HASTALIK İZİNLERİ

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.