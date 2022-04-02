zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

İş Kanunu'nda mazeret izni kaç gündür?

İş Kanunu'nda mazeret izni kaç gündür?

İş Kanunu'nda mazeret izni kaç gündür?
Ömer
Ömer
02 Nisan 2022 Cumartesi 19:01

Çalışma hayatını düzenleyen önemli kanunlardan biri olan İş Kanunu çalışanlar için mazeret izinlerinide düzenlemiştir. Fakat hemen belirtmekte fayda var ki bu mazeret izinleri imzalanan toplu sözleşmeler ve iş sözleşmeleri ile genişletilmektedir.

Bir çok işveren sözleşmelerinde bu izinleri artırmaktadır. Ayrıca bu izinlere ek olarak yeni izinlerde düzenlemektedirler. Örneğin kadınların Dünya Kadınlar gününde izinli olmaları, yada çalışanlara ölüm, hastalık vb. durumlarda ek izin ve yardımlar da yer almaktadır.

İŞ KANUNU NE DİYOR?

Tüm bunlardan bağımsız İş Kanunu tüm çalışanlar için işçiye mazeret izinlerini düzenlemiştir.

ÖLÜM VE EVLİLİK HALİNDE 3 GÜN

Mazeret izni İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün izin hakkı vermiştir.

DOĞUM İÇİN 5 GÜN İZİN

Çalışanın eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin kanun gereği verilmektedir.

HASTALIK İZİNLERİ

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Maaşı gününde ödenmeyen çalışanlar dikkat!
Maaşı gününde ödenmeyen çalışanlar dikkat!
0
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2022
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2022
0
Yargıtay'dan iş sözleşmelerinde ödeme gününe ilişkin karar geldi!
Yargıtay'dan iş sözleşmelerinde ödeme gününe ilişkin karar geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.