İnsan Kaynakları Uzmanını Etkilemek İçin İpuçları

İşe alım süreçlerinde aday iyi bir CV’ye sahip olmak, tecrübelerinizin ve yeteneklerinizin düzgün ve etkili bir şekilde anlatıldığı bir ön yazı yazmak ve tüm bunlar sayesinde başvurduğunuz pozisyona talip olan diğer adayların arasından sıyrılmak… Bunların hepsi iş görüşmesine davet edilmenizi sağlayan kritik süreç içerisinde yer almaktadır. Ancak bunlar kadar önemli olan bir diğer konu ise elbette iş görüşmesinde İK (İnsan Kaynakları) uzmanını etkileme yönteminiz. İş görüşmesine hazırlanmak; bir anlamda tecrübenizi ve yeteneklerinizi İnsan Kaynakları uzmanına nasıl etkili bir şekilde pazarlayıp yansıtacağınızı derlemek düzenlemektir. İşe alım sürecinin en kritik aşaması mülakat boyunca başarılarınızı ve yeteneklerinizi etkili bir şekilde karşıya yansıtmak için de öncelikle kendinize inanmanız, iyi bir diksiyon, iyi bir düzenli ve özenli giyim tarzı ve düşünerek konuşman gerekiyor. Kendinize olan inancınızı artırarak ve aşağıda yer alan iki soruyu kendinize sorarak tecrübelerinizi ve yeteneklerinizi nasıl pazarlayacağınız hakkında fikir edinebilir ve başarılı olabilirsiniz. Elde etmek istediğin şey ne? İşe alım süreçlerinde işe başvuru yapacaksınız öncelikle şunu iyi bilmeniz gerekmektedir. Hedeflediğiniz, elde etmeyi istediğiniz şey ne? Elbette öncelikle amacınız iyi bir iş bulmak, hayalinizdeki işi yapmak ancak o noktaya nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? İş görüşmelerinde kendinizi iyi bir şekilde anlatabilmek; tecrübelerinizle, işe olan uygunluğunuzla karşınızdaki uzmanı etkileyebilmeniz için öncelikle güçlü yönlerinize odaklanın. Tabi her insan gibi geliştirmeniz gereken yönleriniz var, kimse mükemmel değildir. Bu kapsamda zayıf olduğunuz yönleriniz yerine, nitelikleriniz ve başarılarınız açısından sizi benzersiz kıldığını düşündüğünüz taraflarınızı düşünün. Kendinizi, olmayı istediğiniz konumda hayal edin. Bu hayal, iş görüşmelerinde kişisel avantajlarınıza ve neden o iş için uygun aday olduğunuza odaklanmanızı sağlar ve sizi güçlendirir. Fakat bunu yaparken gerçekçi olmayı göz ardı etmeyin. Sizi kim dinleyecek? İşe alım süreçlerinde kim olduğunuzu, güçlü yönlerinizin ne olduğunu ve neyi istediğinizi anladıktan sonraki adım karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olmak. İş görüşmesinde başarılı olmanın en kritik adımları arasında karşınızdaki kişinin ne istediğini anlamak yer alıyor. Nasıl bir çalışan isteniyor

Bu çalışanın ne tür yetenekleri ve tecrübeleri olmalı?

Görüşmeyi yapan yetkili, karşısında oturan adaydan hangi cümleleri duymak istiyor? İşe alım süreçlerinde belirtilen İş tanımını, pozisyonun özelliklerini ve ihtiyaçlarını, firma hakkında detaylı bilgiyi iş görüşmesine gitmeden öğrenin ve buna göre görüşmeye hazırlanın. CV’niz ne kadar güçlü olursa olsun, eğer kendinizi iyi anlatamaz, o işe olan uygunluğunuzu ispat edemez ve görüşmeyi yaptığınız İnsan Kaynakları uzmanını seçtiğiniz örneklerle ve konuşmanızla etkileyemezsiniz, mülakatı istediğiniz şekilde tamamlayamayabilir sonuç sizin için olumsuz olabilir. Peki ne yapmam lazım diye soracak olursanız yazıyı okumaya devam edebilirsiniz görüşmeye gitmeden önce hazırlanır ve pozisyonun ihtiyaçlarına göre iş görüşmesinde cevaplarınızı ve cevaplarınızı destekleyecek olan örneklerinizi verebilirseniz başarılı olabilirsiniz. bunları nasıl yapacağınız ise aşağıda kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.

Son Zamanlarda iş ilanlarında rekabetin adaylar arasında giderek arttığı ve daha çetin olduğu, mülakat tekniklerinin ise hızla geliştiği ve çeşitlendiği iş dünyasında, adaylar işe alım sürecindeki görüşmelerinde birçok farklı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır ki durum böyle olunca İK (İnsan Kaynakları) profesyonellerini etkilemek ise giderek zorlaşıyor.

İnsan Kaynakları uzmanları günümüzün çok etkin rekabet şartlarında işe alım sürecinde işe alım yapılacak olan pozisyona en uygun adayı bulabilmek için tabiri caizse kılı kırk yarıyor. Rekabet derecesinin farkında olan birçok aday ise yetkinliklerinin ve deneyimlerinin başvurdukları pozisyona olan uygunluğunu İnsan Kaynakları profesyonellerine kanıtlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Şirketlerin işe alım sürecinde Adaylar Mülakat süreçlerinde İnsan Kaynakları İK uzmanını etkilemek ve iş görüşmesini umduğu şekilde tamamlamak olan aslında hepimizin biliggi fakat yanlış yapılan söylemleri daha doru yapmak için sizlere bu yazımızı paylaştık, adayların izlemesi gereken birtakım ayrıntılar bulunuyor.

İşte İnsan Kaynakları İK uzmanını etkilemek için 3 ipucu:

Farklı mülakat tekniklerine hazır olun

İnsan Kaynakları profesyonelleri işe alım sürecinde adayların mülakat süreçlerinde farklı farklı yöntem ve metodlar ile işe alım sürecinde pozisyona en uygun olan adayı belirler. Bu nedenle farklı mülakat tiplerine ve farklı soru tiplerine yönelik araştırma yaparak ve kamusaati.com sayfamızda yer alan adaylar için çok faydalı olacak işe alım süreci yazılarımızı inceleyerek kendinizi mülakata hazırlayın. Mülakat esnasında size sorulacak olan olası sorulara çalışmanız ve bu sorulara bilinçli bir şekilde cevap vermeniz İnsan Kaynakları profesyonellerini etkilemenin en önemli adımlarının başında yer aldığını unutmayın.

Düşünmeden konuşmayın

İş görüşmelerinde genel olarak yapılan hataların başında düşünmeden konuşmak yer alır. İşe alım süreçlerinde adaylar heyecandan veya stresten dolayı sorulan soruları hızlı bir şekilde cevaplamak ister ve bu nedenle de düşünmeden konuşma hatasını yapar. Fakat bu hatadan uzak durmak için öncelikle “Sorulara hemen cevap vermeliyim” gibi bir düşünceniz varsa, bu düşüncenizden uzak durun. İnsan Kaynakları uzmanının aslında ne sorduğunu, sorunun alt metnini kavradıktan sonra sorunuzu cevaplayın. Soruyu lehinize çevirmek ve bir adım öne geçmek için öncelik birinci maddemizde belirttiğimiz gibi sorulabilecek tüm sorulara karşı hazırlıklı olun ve böylelikle İK (İnsan Kaynakları) uzmanının aslında ne sorduğunu anlayarak soruya cevap verin.

Doğru aday olduğunuzu gösterin

İşe alım süreçlerinde Öncelikle İş görüşmesine gitmeden önce adayların kurumla, sektörle ve iş tanımıyla ilgili yaptığı kapsamlı araştırmanın önemi çok büyük. Bu nedenle İş mülakatına girmeden önce asla bu basamağı atlamayın ve kapsamlı bir hazırlık yapın. Mülakat süresince de yaptığınız ön araştırmadan yararlanarak İnsan Kaynakları uzmanının size yönelttiği her soruda ona doğru adayın siz olduğunu gösterin, ayrıca soruları cevaplarken ve yetkinliklerinizi anlatırken kendinizi övmek yerine kendi başarı hikayelerinize odaklanın.

İyi bir izlenim bırakmanın basit 4 adımı