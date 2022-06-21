Hak-İş asgari ücrete yüzde 50 ek zam yapacak Hak-İş Başkanı Arslan, AK Parti 'nin yapacağı asgari ücret zammına örnek olmak için kendi sendikasında ara zam kararı aldı. 6 aylık enflasyon yüzde 40 çıkarsa ara zam yüzde 50’yi bulacak.

Hak-İş Başkanı Arslan, AK Parti 'nin yapacağı asgari ücret zammına örnek olmak için kendi sendikasında ara zam kararı aldı. 6 aylık enflasyon yüzde 40 çıkarsa ara zam yüzde 50’yi bulacak.Hak-İş Konfederasyonu'ndan asgari ücret zammı öncesi ‘örnek zam' adımı geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikası çalışanlarının maaşına temmuz ayından itibaren ‘6 aylık enflasyon artı iyileştirme' zammı yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Arslan, bu zamla asgari ücret konusunda henüz net kararını veremeyen hükümete bir anlamda örnek olacakları mesajı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tüketici enflasyonunu yüzde 40 civarında açıklaması bekleniyor. Bu durumda sendika çalışanlarına ‘yüzde 40 TÜFE artı iyileştirme' yoluyla yüzde 50'ye varan oranlarda ara zam yapılması gündeme gelebilecek.

DEVLETE ÖRNEK OLMAK İÇİN ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM YAPACAĞIZ

Sözcü'de yer alan habere göre Arslan, enflasyonun böylesine hızla yukarı gideceğini tahmin edemediklerini, artan hayat pahalılığıyla birlikte ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Personelin enflasyon kaybını temmuzda telafi etmek için ilk olarak Hizmet-İş'te ‘enflasyon artı iyileştirme' çalışması başlattıklarını belirten Arslan, “Önce kendi sendikamızda toplu sözleşmeleri enflasyona karşı korumak için prensip kararı aldık. 6 aylık TÜFE ne çıkarsa onun üzerine bir miktar iyileştirme ekleyip ara zammı yapacağız. Makasın açılmaması için seyyanen ödeme de olacak. Hak-İş ile konfederasyona bağlı tüm sendikalarımızdaki personelin toplu sözleşmelerine de bu zammın uygulanmasını görüşe açacağım” dedi.



‘MEMUR MAAŞINDA İYİLEŞTİRME OLMAZSA KIYAMET KOPAR"

Mahmut Arslan, temmuzda sadece asgari ücrete değil kamu ve özel sektördeki sendikalı sendikasız tüm çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Arslan, “Sadece asgari ücrete zam yapılıp da toplu sözleşmelerde iyileştirme yapılmazsa o gün kıyametin kopacağı gündür. 20 yıllık işçiyle asgari ücretli aynı maaşı alırsa, toplu sözleşme sistemimiz tümden çöker, sendikal mücadelenin anlamı kalmaz” dedi.

MAAŞLARDAN BİR YIL VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASIN

Enflasyonu telafi zammının ülke genelindeki tüm çalışanlara uygulanmasının şart olduğunu söyleyen Mahmut Arslan, bunun için devletin gerekirse teşvik ve destek vermesi gerektiğini belirtti. Arslan, kira zamlarının sınırlandırılmasında olduğu gibi devletin ücretlerden bir yıl süreyle vergi almama, SGK primini fondan ödeme gibi yöntemlerle maaşlarda net iyileştirmelerin önünü açabileceğini ifade etti.