Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 mesleği seçti. En yüksek ücretli işlerin başında ise sağlık sektörü ve bilişim yer aldı.