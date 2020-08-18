Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Koronavirüs salgınından sonra iş dünyası birkaç içinde yeniden şekillendi. Salgın, birçok meslek dalını ortadan kaldırırken bazı meslekleri zirveye taşıdı. İşte İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek.
Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 mesleği seçti. En yüksek ücretli işlerin başında ise sağlık sektörü ve bilişim yer aldı.
Kayıtlı hemşireler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 73.300 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Uygulama yazılımı geliştiricileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Genel ve operasyon yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 100,780 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Finans yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar. Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Yönetim analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 85,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 63,790 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Diğer tüm yöneticiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 68.500 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 100,980 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Diğer tüm hekimler ve cerrahlar
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 203.450 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Muhasebeciler ve denetçiler
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 71,550 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Avukatlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
Hemşire pratisyenleri
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar. Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 97,320 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 73.570 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 90.920 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 45,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 56.130 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 56.180 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200. 2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 88.550 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 47.480 dolar. Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 99,730 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
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