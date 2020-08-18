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Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Koronavirüs salgınından sonra iş dünyası birkaç içinde yeniden şekillendi. Salgın, birçok meslek dalını ortadan kaldırırken bazı meslekleri zirveye taşıdı. İşte İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek.

Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var
18 Ağustos 2020 Salı 10:25
Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 mesleği seçti. En yüksek ücretli işlerin başında ise sağlık sektörü ve bilişim yer aldı.

2

Kayıtlı hemşireler

Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 73.300 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

3

Uygulama yazılımı geliştiricileri

Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

4

Genel ve operasyon yöneticileri

Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 100,780 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

5

Finans yöneticileri

Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar. Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

6

Yönetim analistleri

Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 85,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

7

Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 63,790 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

8

Diğer tüm yöneticiler

Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 68.500 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

9

Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 100,980 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

10

Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 203.450 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

11
Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

12
Muhasebeciler ve denetçiler
Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 71,550 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

13
Avukatlar
Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

14
Hemşire pratisyenleri
Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar. Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

15
Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri
Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 97,320 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

16
Diğer tüm iş operasyonları uzmanları
Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 73.570 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

17
Bilgisayar sistemleri analistleri
Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 90.920 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

18
Fiziksel terapistler
Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar. Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

19
Sistem yazılım geliştiricileri
Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

20
İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri
İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

21
Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri
Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700. 2017'de ortalama yıllık kazanç: 45,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

22
İnşaat yöneticileri
İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

23
Diğer tüm hizmet satış temsilcileri
Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 56.130 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

24
Elektrikçiler
Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 56.180 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

25
Hekim asistanları
Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar. Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

26
Marangozlar
Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

27
Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları
Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200. 2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

28
Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler
Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 88.550 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29
Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 47.480 dolar. Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

30
Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

31
Bilgi güvenliği analistleri
Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500. 2019'da ortalama yıllık kazanç: 99,730 dolar. Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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