Devamsızlık tutanağı ile işten atılan işçiye Yargıtaydan tazminat kararı

Devamsızlık tutanağı ile işten atılan işçiye tazminat kararı...Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti..

Devamsızlık tutanağı ile işten atılan işçiye tazminat kararı...Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti..

Meydana gelen olayda, Devamsızlık tutanağını tutan kişilerin tanık olarak dinletilmediğine dikkat çeken Yargıtay, işçiye tazminat ödenmesine hükmetti. Patron herhangi bir tanık dinletemezken, çalışanın dinlettiği tanıklar, patronun devamsızlık iddiasını çürüttü.

Bir fabrika bünyesinde montaj ustası olarak hizmet verirken, mazeretsiz işe gelmediği gerekçesiyle devamsızlık tutanağı kapsamında işten atılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi mahkemeden döndü. Ancak,Kararın temyiz edilmesiyle son sözü söyleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, çalışanın izinsiz ve mazeretsiz olarak işe devam etmemesi sebebiyle tazminatsız işten atılmasını, devamsızlık tutanaklarını tutan kişilerin tanık olarak dinletilmemesi gerekçesiyle bozdu.Yargıtay kararında;'... davalı taraf, tutanakta ismi ve imzası yer alan kişileri de tutanak tanığı olarak dinletmemiştir. Davacı tarafça dinletilen tanık ... ise davacının işyerinde montaj bölüm şefi olarak çalıştığını, davacının fazla çalışma ücretini işverenden istemesi nedeniyle işine son verildiğini, hatta kendisinin de aynı nedenle 2015 Ağustos ayında işten çıkartıldığını, işveren aleyhine dava açmadığını beyan etmiştir. Buna göre; iş akdinin devamsızlık nedeniyle işveren tarafından haklı sebebe dayalı feshedildiği işveren tarafça usulüne uygun şekilde delillerle ispat olunamamış olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hükmedilmesi gerekir..' denildi.

İşveren tarafından, Montaj elemanı olarak çalışan işçi, 8 gün mazeretsiz olarak devamsızlık yaptığı iddiasıyla işten kovuldu. Fabrika aleyhinde İş Mahkemesinde dava açan işçi, kıdem, ihbar ve fazla mesai alacaklarını talep etti.

İŞ MAHKEMESİNE GÖRE DEVAMSIZLIK TUTANAĞI GEÇERLİ

İşçi, iş sözleşmesinin haksız olarak,devamsızlık sebebiyle feshedildiğini, fazla çalışma alacaklarının da ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile, fazla çalışma alacaklarını istedi. Davalı İşveren ise, davacının 27.07.2015, 28.07.2015, 29.07.2015, 30.07.2015 31.07.2015 ile 03.08.2015, 04.08.2015 ve 05.08.2015 tarihlerinde haber vermeksizin işe devam etmediğini, bu nedenle hakkında sekiz adet tutanak tutulduğunu ve noter kanalı ile davacıya 05.08.2015 tarihinde 3 gün içerisinde mazeretlerini bildirmesi aksi halde iş akdinin sona erdirileceğine dair ihtarname gönderildiğini, davacının cevap vermemesi ve mazeret sunmaması üzerine iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı nedenle feshettiğini ileri sürdü. Davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İş Mahkemesi tarafından davalı işverenin savunmasına itibar edilerek işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı istemleri reddedildi.

YARGITAY: FESHİN HAKLI OLDUĞUNU İŞVEREN İSPATLAYAMAMIŞTIR

Yerel Mahkemenin kararı işçi tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını inceleyen, Yargtay 22. Hukuk Dairesi, davacının iş sözleşmesi izinsiz ve mazeretsiz olarak işe devam etmemesi sebebiyle sebebiyle haklı olarak feshedildiğini, ancak devamsızlık tutanağında imzası bulunanların tanık olarak dinletilmediğine dikkat çekti. Kararda; dosya kapsamında, fesih bildirimine konu,devamsızlık tutanakları mevcuttur,ancak davalı tarafın bu tutanakları düzenleyen kişileri tanık olarak dinletmediği görülmektedir. Buna göre; iş akdinin devamsızlık nedeniyle işveren tarafından haklı sebebe dayalı feshedildiği işveren tarafça usulüne uygun şekilde delillerle ispat olunamamış olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine dair verilen karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Karar İçeriği

(Kapatılan)22. Hukuk Dairesi 2017/30492 E. , 2020/6833 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK