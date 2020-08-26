Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçinin Hakları Nelerdir?

Türkiye'de işçilerin büyük kısmı asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bu durum hem kamu da hem de özel sektörde aynıdır. Bir çok işveren de, çalışanını asgari ücretli göstermektedir. Dolaysıyla, kayıt üzerinde Türkiye'deki işçilerin büyük kısmı asgari ücretli olarak görülmektedir.

Peki asgari ücretle çalışan bir işçinin hakları nelerdir?

MAAŞ HAKKI: Kanunlara göre, asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasaktır. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorundadır. 20 günden fazla geciken ödemelerde asgari ücretli çalışan, iş görme edimini yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Aynı kişi, bu sebeple hizmet akdini feshetme ve kıdem tazminatı hakkına da sahiptir. SİGORTA HAKKI: Çalışma sürecinde sağlık, hizmet süresini doldurduğunda ise emeklilik hakkından faydalanabilmesi için her işçinin sosyal sigortaya ihtiyacı vardır. Yasalarla zorunlu hale getirilen bu temel hak, her kurum tarafından sağlanmalıdır. Deneme süresi adı altında sigortasız işçi çalıştırılması kanuna aykırıdır ve mutlaka hukuken müdahale edilmesi gerekmektedir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKI: İşçi hakları tazminat konusunda da çeşitli yaptırımlar içerir. Haksız yere işten çıkarılan ya da kurum kaynaklı bir problemden dolayı işten ayrılan işçinin alacağı paraya kıdem tazminatı denir. İşten çıkarma ya da işten ayrılma sürecinde belli bir süre önceden karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirilmezse ödenen paraya ihbar tazminatı adı verilir.

YILLIK İZİN HAKKI: Asgari ücretle çalışan işçilerin ücretli olarak yıllık izin yapma hakkı vardır. Kanunda olan bir haktır ve bir yılını dolduran işçi ücretli izin hakkını kullanmalıdır.

HAFTALIK İZİN HAKKI: İşçinin haftada en az bir gün tatil yapma hakkı vardır ve bu yasal bir zorunluluktur.

GÜN İÇİNDE MOLA HAKKI: İşçilere gün içinde dinlenme hakkı tanınması da yasal bir zorunluluktur. Mesai süresi günlük çalışma saatlerine göre belirlenmekte olup mesai saatlerine dahil edilmemektedir.