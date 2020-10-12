4'D'li işçilere güzel haber: 3. Bakanlık da belli oldu!

4'D'li işçilere iyi haberler geliyor! 3. Bakanlık da belli oldu!

4/D'li işçilerin iş kolları için resmi yazılar bakanlıklar tarafından gönderilmeye devam ediyor. 30 Ekim 2020 tarihinde bitecek olan YHK'nın toplu iş sözleşmesi hükümleri sonrası taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçiler çalıştıkları işyerlerinde asıl iş kollarına geçebilecek ve asıl iş için imzalanan toplu iş sözleşmesine dahil olabilecekler.

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ardından Adalet Bakanlığı'da iş kolları ile ilgili yazıyı birimlerine gönderdi. SGK'da daha önce 22 Eylül tarihli yazısında iş kollarının asıl iş kolu olarak düzenlenmesini istemişti.

KANUNA ATIFTA BULUNULDU

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na atıfta bulunulan yazıda 'Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği iş kolundan sayılır' hükmü hatırlatılarak iş kolu değişikliği sonrası 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçişlerin yapılabileceği belirtildi.

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz....

İşte Bakanlığın o yazısı;