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2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2023 yılının yaklaşması ile birlikte birçok ödeme ile ilgili sorular merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de işsizlik maaşı oldu. Birçok vatandaş 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? Sorularını merak ediyor. Peki, 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Kamusaati
Kamusaati
10 Aralık 2022 Cumartesi 19:29

Geçtiğimiz günlerde tartışma konusu olan asgari ücret miktarının yanı sıra vatandaşlar tarafından işsizlik maaşının da ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu nedenle 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?


Asgari ücrete henüz yüzde kaç oranında zam yapılacağı kesinleşmemesi sebebiyle henüz net bir rakam söz konusu değildir. Eğer 30'luk bir artış olursa 6 bin 628 lira olarak, yüzde 40 artış olursa 7 bin 137 lira, yüzde 50 artış olacaksa 7 bin 647 TL olarak ödenecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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