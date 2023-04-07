İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Erbakan'ın danışmanı Davut Güloğlu ile iftar yaptı

Millet İttifakı'nın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etmesine ve HDP'ye yönelik tepkileri sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya gelerek iftar yaptı. Yemeğe ait bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Ağıralioğlu, "Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye yönelik tepkisi nedeniyle zehir zemberek açıklamalar yaparak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davut Güloğlu, siyasi tavrı nedeniyle Yavuz Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

"VATANSEVER VE DİK DURUŞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İftar yemeğinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Güloğlu şu ifadeleri kullandı; "Dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Yavuz Ağıralioğlu, 28 Mart Salı günü İyi Parti'den istifa etmişti. İstifasının gerekçesi olarak Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını ve HDP'yi gösteren Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

"3-4 KERE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE MARUZ KALDIM"

Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim. Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarını basından öğrendim. Kendimi çok değersiz hissettim."