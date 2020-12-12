En iyi epimedyumlu macun hangisi,epimedyumlu macun yasaklandı mı?

en iyi epimedyumlu macun hangisi,epimedyum bitkisi tam olarak nedir, epimedyum bitkisinde olan İcariin nedir ne amaçla kullanılır,Türkiye'de satışta olan epimedyumlu macun yasaklandı mı



Epimedyumlu macununun ne olduğunu ve en iyi epimedyumlu macunun hangisi olduğunu anlabilmemiz için öncelikle epimedium bitkisinin tam olarak ne olduğunu anlamalıyız.Aşağıda epimedyum bitkisinin ne olduğunu ve ayrıca içerisinde bulunan İcariin maddesinin ne olduğuna genel olarak anlattık.Epimedyumlu macun almadan önce mutlaka aşağıda epimedyumla alakalı her şeyin yazılı olduğu makalemizi okuyunuz..

En iyi epimedyumlu macun hangisi

Epimedyum katkılı macunlar özellikle son yıllarda dijital ticaretin de gelişmesinin sonucunda hayatımıza girdi.Stres temelli ya da fiziksel bir takım sorunu olan insanlar erektil disfonksiyon yani sertleşme sorunu yaşayabiliyor.Cinsel istek olsa bile bu insanlar cinsel ilişkiye girebilmek için yeterli sertlik sağlayamadıkları için,bu sorunun çözümünü arıyorlar.Özellikle ülkemizde çokca üretilen macunlara rağbette artıyor.İlaç kullanmak istemeyen ve bu sorunu bitkisel çözümlerle bulmak isteyen erkekler, genelde epimedyumlu macun kullanıyor.

En iyi epimedyumlu macun listesine bakacak olursak (internetten aldığımız yorumlar,satış rakamları,insanların şikayetleri derlenerek hazırlanmıştır)

1.En iyi epimedyumlu macun sıralamamızda belkide bir çok erkeğin bildiği tanıdığı bir macun var.İnnecioğlu epimedyumlu macun.Müşterilerin belkide tamamına yakını İnnecioğlu epimedyumlu macundan oldukça memnun.Gelen yorumlarda bizleri hiç şaşırtmıyor.Bu yüzden listemizin ilk sırasına İnnecioğlu macunu koyduk.

Neden İnnecioğlu epimedyumlu macun diye sorduğumuzda,

-Sadece kendi resmi web sitelerinde satılıyor olması.Hiçbir büyük alışveriş sitesinde İnnecioğlu macuna rastlayamazsınız çünkü sadece www.innecioglu.com sitesinde satılmaktadır.Ayrıca ürün Kayseri'den gelmektedir yani İnnecioğlu Kayseri firmasıdır.Çok köklü ve yıllardır bu işi yapmalarıda vatandaşın İnnecioğlu macunu tercih etmelerindeki en büyük etken.

-Gerçek epimedium bitkisi kullanmaları,müşteriler de yaşanabilinecek yan etkileri de hemen hemen ortadan kaldırıyor.İnnecioğlu macun kullananların bir çoğu yorumlarında macunun ufak tefek şeyler dışında yan etki yapmadığını ifade ediyor.Ayrıca epimedyumlu macun yorumlarını okumak için tıklayınız.

-Etkisinin çok iyi ve uzun süreli olması da kullanıcıların innecioğlu epimedyumlu macuna olan ilgisini daha da artırıyor.

-Hiçbir yerde gıdada tağşiş yapan markalar içerisinde bulunmaması da İnnecioğlu macuna olan güveni de sağlaması.

2. Themra ve sidra epimedyumlu macun

Themra ve sidra epimedyumlu macunu yıllardır hem aktarlar da hem de büyük e-ticaret sitelerinde görüyoruz.Bu macunlarda oldukça tercih ediliyor.Ancak yorumlarına baktığımızda bazı olumsuz yorumlarda görebiliyoruz.Örneğin baş ağrısı şiddetli mide ekşimesi çarpıntı gibi.Ancak gülü seven dikenine katlanır gibi bir söz vardır.Macunların bu tür yan etkiler yapmasına rağmen oldukça tercih edildiğini söylemeliyiz.Macunların fiyatları özellikle ünlü e-ticaret sitelerinde çok değişkenlik gösteriyor.Bu fiyat değişimin sahte taklit ürünler de mi var sorusunu elbette akla getiriyor.Macunların etkinliği konusunda olumlu yorumlara rastlıyorsunuz.

Tarım ve hayvancılık bakanlığının listesinde bu markaların gıda da tağşiş yaptığı iddia ediliyor.Yani bu ne demek? Macunların içerisine sildenafil ya da tadalafil gibi cinsel gücü artıran kimyasal katmaları demek.Ancak firmalar bunu asla kabul etmiyorlar çünkü taklit ürünlerin piyasa da bolca bulunduğunu söylüyorlar.

3- Wolfier Ginseng Macun

Bursa merkezli olan Wolfier Ginseng Macunu internette bulmanız çok zor biz araştırdık ancak bulamadık.Ancak özellikle batı illerimizde aktarlarda,petroller de bolca satıldığını biliyoruz.Epimedyumun dışında yoğun şekilde kırmızı ginseng içerdiği gördüğümüz Wolfier Ginseng Macun çok uygun fiyatlara satılabiliyor.Erektil disfonksiyonların anlık tedavisinde kullanılan bu macun da halk arasında oldukça tercih ediliyor.

4-Doğal toros atomu macunu

Yukarıdaki macunlar gibi yılların bilinen bir macunu olmasa da özellikle sosyal medya da yaptıkları tanıtımlar ile bilinen bir hale gelen doğal toros atom macunu internette bir çok sayfa da online olarak satılıyor.Facebook'taki tanıtımlarında bulunan yorumlar kısmında müşteriler yan etki yapmasına rağmen üründen memnun.Ancak şikayet edilen konulardan biri macunun etiketsiz kutusuz bir ambalajda gelmesi.Yani bakanlık onayı var mı, içerisinde neler olduğu vb gibi konularda şüpheler de yok değil.

Doğal toros atom macunu ile ilgili yazdığımız özel makaleyi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.Lütfen okumak için tıklayınız

Evet en iyi epimedyumlu macun hangisi başlıklı haberimizde yukarıda 4 farklı formatta markaya bilgi verdik.Sizde yorumlarınızla bu makaleye destek verebilir en iyi epimedyumlu macun hangisi sorumuza yanıt verebilirsiniz.Yorumları okumak ve yeni yorum yapmak için tıklayınız.

Peki epimedyumlu macun yasaklandı mı?

Son dönemde bakanlığın açıkladığı gıdada hile yapan firmaların çoğunluğunu enerji içeçekleri,epimedyumlu macunlar,enerji çikolataları oluşturuyor.Tabi bu tür macunları ya da diğer formattaki ürünleri kullananların da akıllarına aceba sağlığma zarar mı veriyorum, epimedyumlu macunu yasakladılar mı , epimedyumlu macun yasaklandı mı gibi sorular geliyor.

Gelin hep bu sorununun yanıtını verelim:

Bu soruya kesin bir cevap verebiliriz.Kesinlikle hayır.Genel bir yasak söz konusu bile değildir.Aşağıda da anlattmığımız gibi epimedyum dünya da bir çok kişin bitkisel gıda takviyesi olarak tükettiği bir bitkidir.Faydalarını saymakla bitiremeyeceğiz epimedyum bitkisi içeren macunlar ya da diğer formattaki ürünlerin yasaklanması söz konusu bile değildir.Ancak şöyle bir durum var.

Bazı art niyetli firmalar hem haksız rekabete sebebiyet verebilecek hem de halk sağlığı ile oynanabilinecek bir hile yapıyorlar.Şöyle açıklayalım siz bitkisel bir ürün alıyorsunuz cinsel sorunlarınız için ancak o art niyetli insan ya da markalar bitkisel diye sattıkları macunun içerisine kimyasal katıyorlar.Kattıkları kimyasallarda ereksiyon-sertleşme-performans sorunlarını ciddi şekilde giderdiği için de vatandaşımız nedir ne değildir diye bol bol tüketiyorlar.Çünkü içerisinde kimyasal bir madde olduğunu bilmeden..

Bu yüzden özellike son dönemlerde Tarım il ve ilçe müdürlükleri denetimlerini artırdı.Aldıkları numunelerin içerisinde kimyasal bulunan ürünleri resmi sayfalarında ifşa ediyorlar.Az bir ceza ile bu işten yırtan art niyetli firmalar üretimlerine ve satışlarına yeniden devam ediyor.Yani bakanlık sana diyor ki bitkisel bir ürün diye sattığın macunun içerisine kimyasal atamazsın.Katarsan da hem ceza yazarım sana hem de seni haksız rekabete sebebiyet vermekten ifşa ederim.

Kısacası epimedyumlu macunun yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak epimedyumlu macun alırken tabi iyi markaları bilinen markaları,bakanlıkça ifşa edilmemiş markaları tercih etmek daha doğru olacaktır.Zira sağlığa son derece faydalı olan epimedyumlu macun neden yasaklansın ki?

Bu arada bahsettiğimiz kimyasallarda hepiniz bildiği sildenafil,tadalafil ya da verdenafil.Piyasa da bilinen isimleri ile Viagra,cialis benzeri ilaçlar.Aslında bu ilaçlar reçetesiz de satılıyor yani bir eczaneye gittiğinizde elinizi kolunuzu sallayarak parasını ödeyip bu ilaçları alabilirsiniz.Peki neden macunların içerisine katıldığında bakanlık ceza yazıyor ya da ifşa ediyor.?Sildenafil ya da tadalafil hem yasal hem de inanılmaz satan ilaçlar.Ancak siz bitkisel diye sattığınız ürünlerin içerisine bu tür kimyasal kattığınızda size dur deniyor.Macunu bitkisel diye bolca tüketen bir insan çeşitli sıkıntılar yaşayabilir.Ciddi çarpıntı ile hastanenin yolunu tutabilir. O tür kimyasallara karşı alerjisi olan insanlar ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabilir.Bitkisel diye her gün kullanılırsa ileri de böbrekleri ile alakalı sorunlar teşkil edebilir.

Kısacası epimedyumlu macun yasaklanmadı.Ancak dediğim gibi içerisine kimyasal atan firmalar teşhis edilirse hem ciddi para cezaları alıyorlar hem de ifşa ediliyorlar.Kullandığınız macunda eğer kimyasal sezdi iseniz ama yine de size iyi geliyor ve kullanmaya devam etmek istiyorsanız en azından kararında kullanın.Kimse sizin ne kullandığınıza karışamaz ancak sağlığınız her şeyden önemli olmalı sizin için.Kimyasal olduğunu bile bile kullanıyorsanız bile çok ender tüketin ve az ile yetinmeyi bilin.Unutmayın kimyasal katkılı bir macun kullanıyor iseniz her kullandığınızda bitkisel bir macun değil de ilaç kullandığınızı unutmayın.

Yasaklanan değil de ifşa edilen markaları bakanlığın yayınladığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesinde bulabilirsiniz.Ayrıca bakanlık bu tür ürünleri sık sık açıklamaktadır.

Epimedyum nasıl bir bitkidir ?

Berberidaceae ailesinin bir üyesi olarak bilinen epimedium bitkisi çoğu ülkelerde aslında Epimedium grandiflorum diye bilinir.Ülkemizde çakşır otunun epimedium diye bilinmesi yanlıştır.Çünkü epimedium çakşır otu veya azgın teke otu değildir.Epimedium bitkisi sadece Çin,Kore,Japonya ve az da olsa Vietnam ülkesinde yetişen bir bitkidir.Yani epimedium ülkemizde yetişmiyor.

Az tüylü bir bitkidir.Kalp şeklinde yaprakları bulunur.Tazeyken bakır renginde gövdesi bulunan bitki,çiçekleri açtıktan sonra kırmızı bir hal alıyor.Çiçekleri genelde iri ve büyüktür.30 cm'e kadar büyüyen ve yaprak döken mevsimsel bir bitkidir.Özellikle ilk baharda çiçeklerini açan epimedyum pembe mor renklerinde çiçekler açmaktadır.

Epimedyum bitkisinin çeşitleri ise

grandiflorum

grandiflorum 'Nanum'

grandiflorum 'Gül Kraliçesi

grandiflorum 'Beyaz Kraliçe'

diye bilinmektedir.Epimedium suyu çok sever.Özellikle Çin gibi ülkelerde bahçelerde yetiştiriliyor ve hemen hemen her gün sulanıyor.

Epimedyum tam bir afrodizyak bitkidir!

Özellikle son yıllarda bu kadar bilinir bir bitki olmasının sebebi içerdiği afrodizyak etkisidir.Epimedium Çin'de zaten yüzyıllardır erektil disfonksiyon için yani sertleşme sorunu olan erkeklerde bolca kullanılır.Bitki olması sebebi ile yan etki yapma riskininde azalması nedeni ile epimedyum bolca tüketilen bir bitkidir.

grandiflorum özellikle çin tıbbında ereksiyon yani sertleşme sorunu çeken bir çok erkek tarafından kullanılmaktadır ve hatta doktorların kapısını bu sorun için çaldığınızda sizlere epimedium bitkisinin farklı formatlarda halini önerebiliyorlar.Sonucun iyi olduğunu gören hastalar,ereksiyon sorunlarını giderebilmek için epimedyum bitkisine oldukça sık başvurabiliyorlar.

Sildenafil yani piyasa da bilinen adıyla Viagra gibi ilaçlara göre nispeten etkili olan epimedyum bitkisi, PDE5 inhibitörü olan icariin varlığı nedeniyle erektil disfonksiyonların tedavisi için kullanılıyor.

grandiflorum (epimedium'un iktidarsızlık için kullanılan bölümü ya da çeşidi) cinsel iktidarsızlığa savaş açan özelliği ile özellikle bitkisel tedavilerde genellikle diğer bileşenlerle birlikte bir kapsül içinde paketlenir veya epimedyumlu macun adıyla ya da bitkisel pullar veya toz olarak satılır.Ülkemizde en çok kullanılan formatı macun formatıdır.Çünkü Osmanlı devletinden gelen macun geleneği halen sürmektedir.Osmanlı devletinde de padişahların bile kullandığı macunlar bilinmektedir.Buna bağlı olarak ilaç ya da kapsül kullanmayı sevmeyen Türk insanı bu tür epimedyum karışımlı macunları bol bol tüketmektedir.

Epimedyum bitkisinin içerisinde bulunan Icariin'in sağlığa oldukça faydası bulunmaktadır.Bunlardan bazılarını aşağıda yazmaya çalıştık.

1-Icariin, siklik guanosin monofosfat (cGMP) ( R ) ‘yi parçalayan bir enzim olan fosfodiesteraz tip 5’i (PDE5) inhibe eder .PDE5 inhibisyonu NO / cGMP yolunu uyarıyor ve ereksiyon sıkıntısı çeken hastalarda bir uyarı niteliği taşır.Bu kasların gevşemesini sağlar bu şekilde kan damarları genişler ve kan akışı kolaylaşır.Kan damarlarının genişlemesinin akabinde penise daha çok kan pompalanır ve penisin sertleşmesine ve hatta uzun süre ereksiyon sağlamasına vesile olur.

2-Epimedyum bitkisinin içerisinde bulunan İcariin genelde cinsel amaçlı kullanılsa da bir çok hastada rahatlamaya sebeb olur.Yani doğal antidepressan olarak da tanımlayabiliriz. HPA (hipotalamik-hipofiz-adrenal) eksen , depresif ve anksiyete bozukluklarında ( R ) yer alan hiperaktivite ile strese karşı fizyolojik tepkileri hafifletmede bir rol oynadığı söylenmektedir. depresyon hastalarında da epimedium az da olsa tedavi maksatlı kullanılabilmektedir.

3-Epimedyum bitkisinde bulunan İcariin kalp hastalıklarına yakalanmanızı durdurabilir ya da erteleyebilir Çünkü İcariin hayvan deneylerinin sonucunda hücrelerin sağ kalması için PI3K-Akt yolunu aktive ederek doku kaybını engellemiş ve akut kalp krizini engellediği görülmüştür.

4-Epimedyumda bolca bulunan İcariin'in cinsel konuda çok iyi bir tecrübe yarattığı kesin.Ereksiyon sorunlarındaki başarısının yanı sıra epimedyum erken boşalmayı da önleyebiliyor.

Yapılan bir çok klinik araştırmalarda (randomize bir kontrol çalışmasında) PDE5 inhibitörleri boşalmak için gereken süreyi uzatabilir.PDE5 inhibitörü artıran İcariin,bu sayede kişilerin yaşadığı erken boşalmaya da faydası olduğu ortaya konmuştur.

Epimedyum yani İcariin'i daha iyi anlamak için aşağıdakilere de bakabilirsiniz.

-PDE5 inhibe eder ve bu sayede kan dolaşımını artırır damarları rahatlatır ve cinsel uyarım sağlar.Aynı zamanda kanın akışını hızlandırarak ereksiyon sağlar

-Kandaki serbest form olan testosteronu artırır!testosteronun artması sonucunda erkeklik hormonun salgılanması da artabilir.Bu sayede cinsel isteksizlik yaşayan erkekler de bir tedavi yöntemi de olabilir.

-Artan kan şekeri, hemoglobin ve glikojen düzeyleri, kan laktik asit (BLA) ve kan üre nitrojen( BUN ) düzeylerini ( R ) düşürüyor.Yapılan bir çok klinik çalışmada aniden

artagelen kan şekerini düşürme yetisine sahip olan bu bitki şimdi olmasa da ilerde şeker hastalarının bitkisel olarak kullanımına açılabilir.