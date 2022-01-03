Epimedyumlu macun nedir,en iyi cinsel macun hangisidir? 2022

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Bundan tam 20 yıl önceydi.Dünyayı sarsacak bir ilaç hamlesi Pfizer firmasından geldi.Tüm dünyayı sevindiren bu haber viagra ilacının piyasaya sürüleceği haberi idi.Ve öyle de oldu.Ereksiyon,sertleşme sorunu yaşayan tüm insanlar artık viagrayı kullanabilirdi.İlaç gerçekten işe yarıyordu.Dünyada satış rekorları kırmaya başlamıştı.Ancak...

Bu ilacın o kadar yan etkisi vardı ki kullananlar mutluluğu yaşarken bile yan etkilerinden kıvranıyordu..Kalp hastaları,tansiyon hastaları kullanamıyordu.Alkolle birlikte alınamıyordu..Ve tüm dünyanın yönünü alternatif tıpa dönmesi mucize ilaç viagraya olan ilgiliyi her geçen gün azalttı.

ÖZELLİKLE SON 10 YILDIR DÜNYA BİTKİSEL ÜRÜNLERE YÖNELDİ

Alternatif tıpın önemini insanlar yeni yeni anlamaya başladı.Yüzyıllardır kullanılan çeşitli alternatif tedavi yöntemleri,ilaç yutmaktan bıkan,kimyasal yemekten bıkan insanlar için bir arayış kaynağı oldu.

Alternatif tıp yöntemlerinin tedavi edebildiği her sağlık sorunu için insanlar artık ilk etap da bitkilere başvuruyor.

ÇAĞIMIZIN VEBASI CİNSEL SAĞLIK SORUNLARI

Özellikle ereksiyon,sertleşme,performans ve erken boşalma sorunu yaşayan bir çok insan hele ki ilaçlarında yan etkisinden bıkmış ise epimedyumlu macun kullanmaya başlıyor.Epimedyumlu macun %100 bitkisel bir macun olarak 7,8 yıl önce piyasaya üreticiler tarafından sunuldu:.İçerisinde epimedium bitkisi bulunduran bu macun,ereksiyon sorununu kökünden çözüyor.

NEDİR BU EPİMEDİUM?

Epimedium genelde uzak doğuda yani Çin'de yetişen bir afrodizyak bitki.Çindeki insanlar bu bitki sayesinde neredeyse yüzyılladır cinsel disfonksiyonun tedavisini gerçekleştiriyorlar.Çin'de bu bitkiyi bilmeyen yok.Hatta bu bitki için Tanrı'nın bize gönderdiği bir lütüf olarak bile bahsediyorlar.

Epimedium bitkisi kullanıldığında bir takım hormonları harekete geçiriyor.Erkeklerde testeron hormonunu harekete geçirdiği bilimsel olarak bile kanıtlandı.Genelde ereksiyon problemi olan kişilerde kan akışını hızlandırarak penise daha çok ve hızlı kan pompalanmasını sağlıyor.Bunun sonucu olarak da erkeklerin yaşadağı sertleşme sorunu ortadan kalkıyor.

Epimedium bitkisinin tedavi edici özelliği de olduğu söyleniyor.Ancak ben buna katılmıyorum.Çünkü epimediumu çok kullandım ve kullanan birçok arkadaşım var.Epimedium da viagranın etken maddesi sildenafil gibi kan anlık kullanımlarda etkisini gösteriyor.

Epimedium bitkisinin etkisini bir çok bilim adamı kabul ediyor.Hatta Avrupa'da epimedium üzerine araştırma yapan bazı bilim adamları Epimediumu "doğal sildenafil,viagra" olarak tanımlıyorlar.

NEDEN EPİMEDYUMLU MACUN KULLANMALIYIM?

İnsanlarımız artık kimyasal kullanmaktan bıkmış durumda.İnsanlar Özellikle tadalafil ve sildenafilin çok ciddi şekilde faydalarını görseler dahi yan etkilerinden dolayı farklı arayışlar içerisine girdiler.Bir çok kullanıcı ilgili ilaçları kullandığımda her şey on numara ancak yaşattığı sert yan etkilerden dolayı hiçbir şeyden zevk alamaz hale geliyorsunuz diyorlar.Bu yüzden birçok insan cinsel sorunlarında alternatif tıp yöntemlerini araştırmaya başladı.Bu araştırmaların neticesinde özellikle ülkemizde "Epimedyumlu macuna" rastlayan insan sayısı çok çok fazla.Üstelik epimedyumlu macun yorumlarına baktığınız da kullanıcıların bir çoğu epimedyumlu macunu kesinlikle tavsiye ediyor.

EPİMEDYUMLU MACUN TAM OLARAK NEDİR?

Yukarıda epimedium bitkisinin ne olduğunu detaylı anlatmaya çalıştık.Türk üreticiler hem sildenafile hem de tadalafile alternatif olsun diye epimedium bitkisini uzak doğudan ithal etmeye başladılar.Zaten Türk insanı Osmanlı'dan kalan geleneklerinde genelde kuvvet macunu,padişah macunu gibi karışımları hem tanımaktadır hem de sevmektedir.Ayrıca Epimedyumlu macunun da bitkisel olması Türk insanının bu macuna daha çok ısınmasını sağladı.

Epimedyumlu macunun bu kadar etkili olmasında aslında asıl işi gören epimedium bitkisinin önemi çok büyük.Ancak epimedyumlu macunun içerisinde elbette sadece epimedium yok.Üreticiden üreticiye değişmesine rağmen içeriği birbirine benzer bir içerikle karşımıza çıkıyor bu macun.

Epimedyumlu macunun en önemli bileşenleri,Epimedium bitkisi,lepidyum,amerikan gingsengi,süzme çiçek balı,polen,arı sütü,yulaf,zencefil,keçi boynuzu özü,havlıcan,tarçın,ısırgan otu..Bazı firmalarda ise yine bitkisel olmak şartı ile birkaç farklı bitki de yer alabiliyor.

Zaten epimedyumlu macunun içerisinde cinsel gücü artıracak onlarca bitki var.Hele ki keçi boynuzu,polen,ginseng..Bu karışım bir de epimedium bitkisinin mucizevi etkisi ile birleşince sonuç kaçınılmaz oluyor.

EN İYİ CİNSEL MACUN HANGİSİDİR? HANGİ EPİMEDYUMLU MACUNU TERCİH ETMELİYİM?

Piyasada satılan bir çok epimedyumlu macun mevcut.Özellikle aktarlar da,baharatçılarda epimedyumlu macuna rastlamanız çok kolay.Yine internet üzerinden de aralarından tercih yapabileceğiniz onlarca marka mevcut.Fiyatları genelde 30,35 ila 70-100 tl arasında değişiyor epimedyumlu macunların.Ancak şuna mutlaka dikkat edin,malesef bazı markalar macunların içerisine sildenafil ya da tadalafil katabiliyorlar daha etkili olsun diye.Durum böyle oluncada bitkisel diye tükettiğiniz macunun hiçbir espirisi kalmıyor.Kısaca yine ilaç tüketmiş oluyorsunuz.Devlette bu konu hakkında bir takım araştırmalar yaptı ve içerisinde katkı maddesi bulunan epimedyumlu macun markalarını yasakladı.

Yasaklanmasına rağmen malesef yine o ilgili markalara hemen hemen her yerde rastlayabilirsiniz.

Epimedyumlu macun yorumlarına göre en iyi cinsel macunlardan birkaçını aşağıda yazmaya çalıştım.Bu markaları ortaya çıkarabilmek için hem kullananlarla görüştüm hem de internet üzerinden ciddi araştırmalar yaptım.Bu macunlar kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor.Daha fazla epimedyumlu macun yorumları için tıklayınız.

Ayrıca yorum bölümünden de ilgili macunlar hakkında sizlerde görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Kullanıcı yorumlarına göre en iyi cinsel macunlar:

İnnecioğlu epimedyumlu macun: Kayseri merkezli bir firma olan İnnecioğlu şirketi bu işi hakkı ile yapan firmalar arasında.Haklarında en ufak bir olumsuz yoruma rastlayamıyorsunuz.İnnecioğlu epimedyumlu macun satışlarını sadece internet üzerinden kendi resmi web sitelerinden gerçekleştiriyor.Sahte ürünlere karşı vatandaşın dikkatli olmasını istiyorlar.Fiyatları 70 tl.Adet çoğaldıkça da kampanyaları var.Mesela 2 adet 240gram epimedyumlu macunlarını kargo dahil 110 tl ye satıyorlar.Müşterileri genelde hiçbir yan etkisinin olmadığını aksine asıl etkisinin son derece iyi olduğunu söylüyorlar.Aman dikkat bu ürün sadece innecioglu.com resmi sayfalarında satılıyor.Diğerleri malesef kopya ya da taklit ürün. Resmi sitelerine gitmek için tıklayınız

Wolfier Epimedyumlu Macun: Bursa merkezli bir firmada üretilen Wolfier epimedyumlu macun özellikle Ege bölgemizde çok tanınan bir macun.Bu macuna internette pek rastlayamıyorsunuz ancak birçok aktar satışını yapıyor.Fiyatı diğer macunlara oranla biraz pahalı.300 gramlık kavanozlarda satışa sunulan Wolfier macun 150 tl gibi bir rakama satılıyor.Yine diğer en iyi cinsel macunlarda listemize girenler gibi wolfier macun hakkında da ciddi olumlu görüş mevcut.

Themra epimedyumlu macun: Belkide piyasa da en çok tanınan epimedyumlu macun.Hem internette hem de aktarlarda satılıyor.Kullanıcı yorumları themra epimedyumlu macunun etkisinin iyi olduğu yönünde.Ancak bakanlığın 2,3 yıl önce yasaklı listesinde koyması da kullanıcıların kafasını karıştırıyor.Kullanıcı yorumlarında etkisinin olduğu ancak bir hayli yan etkisinin de olduğu söyleniyor.Themra epimedumlu macun da en iyi cinsel macun listemizde.

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