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İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'un kızağa çekildiği öğrenildi.

İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi
Kamusaati
Kamusaati
18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti

Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı

TELE1'in haberine göre; yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.

Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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