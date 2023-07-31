zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular

Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular

Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular
Admin
Admin
31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:43

Sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtlayan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, "Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?" sorusuna "Evcil eşeğin eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir" yanıtını verdi. Çınar'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı. Evcil eşeğin etinin de sütünün de haram olduğunu ifade eden Çınar, "Yabani merkebin eti de sütü de helaldir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'a "Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?" şeklinde bir soru yöneltildi. Çınar bu soruya "Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir" yanıtını verdi.

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
0
Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar 45 li dereceleri bulacak
Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar 45 li dereceleri bulacak
0
Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.