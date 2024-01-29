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Ankara'da simit fiyatlarına yapılan zam kararı iptal edildi! 10 liradan satılmaya devam edecek

Ankara'da simit fiyatlarına yapılan zam kararı iptal edildi! 10 liradan satılmaya devam edecek

Ankara'da simit fiyatlarına yapılan zam kararı iptal edildi! 10 liradan satılmaya devam edecek
Admin
Admin
29 Ocak 2024 Pazartesi 15:38

Ankara'da simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması büyük tepki çekerken, Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş yaptığı açıklamayla zam kararının iptal edildiğini duyurdu. Delibaş, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz" dedi. Bazı açıklamalarının yanlış anlaşıldığının altını çizen Delibaş, "Özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidine zam kararını iptal ettiklerini belirterek, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek" dedi.

"BUGÜN İTİBARIYLA ZAMMIN İPTALİ KARARINI ALDIK"

Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZ DESTEKLENİRSE BİR SENE DE ZAM YAPMAYIZ"

Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI SÖZLERİMİZ SİYASİ MECRAYA ÇEKİLDİ"

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı. Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz" dedi.

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