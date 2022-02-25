26 Şubat Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 855,68 ile başlayan Gram Altın, saat 18:17 itibarıyla %1,37 azalışla 843,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük 854,17, en yüksek 856,70 seviyelerini gören Gram Altın, günü 855,69 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 25.02.2022 tarihinde ise 871,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 843,60 TL'ye karşılık gelmektedir.





DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,0448 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:16 itibarıyla %0,87 azalışla 13,9014 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7709, en yüksek 14,6535 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,0638 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,9014 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,0215 ile başlayan Euro kuru, saat 18:16 itibarıyla %1,04 azalışla 15,6801 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4856, en yüksek 16,6042 seviyelerini gören Euro, günü 16,0172 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,6801 TL'ye karşılık gelmektedir.

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