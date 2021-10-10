11 Ekim Pazartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu?

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak San Marino-Andorra maçını yönetecek. Avrupa'nın en güçsüz ekipleri arasında yer alan iki takımın maçına Meler'in atanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meler için yapılan esprili paylaşımlar dikkat çekti.