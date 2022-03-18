Yurt Dışı Çıkış Harcı'na Büyük zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 50 TL olan Yurt Dışı Çıkış Harcı 150 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve çıkış başına 50 lira olan Yurt Dışı Çıkış Harcı 150 lira oldu.

Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı: 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.