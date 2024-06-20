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Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu

Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu

Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
Admin
Admin
20 Haziran 2024 Perşembe 15:38

Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu

Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, tarihi mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyince güvenlik görevlileri tarafından engellendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri ile bir araya geldiği Bodrum Antik Tiyatro'da antik mezarın üzerine çıkmaya çalıştı.

"BURADA MEZAR MI OLUR?"

Yıldız Tilbe'nin bu hamlesini gören güvenlik görevlileri hemen devreye girerek ünlü şarkıcıyı durdurdu. Tarihi yapının mezar olduğunu anlamayan Tilbe, "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞAŞIRTMIYOR ABLAM"

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Antik mezarın orda ne işi var?", "Başka konser verecek yer mi kalmamış?", "Hiç şaşırtmıyor ablam" şeklinde yorumlar yapıldı.

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