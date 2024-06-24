Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü

Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı saldırganlar, hedef aldıkları ibadethanelere düzenledikleri saldırılarda 19 kişiyi öldürdü. Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Asya ziyaretlerinin ardından gerçekleşmesi Amerika'nın bir uyarısı olarak düşünülüyor. Putin'in Kuzey Kore'ye yapmış olduğu ziyaret ve imzaladığı "Saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşma" anlaşması sonrası gözler Kuzey Kore'ye çevrildi.

Kuzey Kafkasya'da bulunan Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı kişiler iki sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde düzenlenen saldırılarda aralarında polis ve rahiplerin bulunduğu 19 kişi can verdi. Yaşanan bu saldırının zamanlaması ise oldukça manidar. Rusya'nın hedef alındığı kanlı eylemin arkasında Putin'in Asya'ya yaptığı ziyaretlerin olduğu ve Amerika tarafından "Dur yoksa vururuz" mesajı verildiği tahmin ediliyor.

NÜKLEER SİLAHLARI OLAN ÜLKELER BİR ARADA

Putin, 5'nci kez Rusya Devlet Başkanı seçilmesinin ardından dikkat çeken ziyaretler yaptı. İlk olarak Çin'e giden Putin, daha sonra ise Özbekistan, Kuzey Kore ve Vietnam'a ziyaretlerde bulundu. Elinde nükleer silahlar bulunduran ülkelerin devlet başkanlarının bir araya gelmesi Batılı devletler arasında da huzursuzluğa neden oldu. Üstelik bu ülkelerin ortak düşmanlarının Amerika olduğu da düşünülünce olay başka bir boyut kazanmaya başlıyor.

"SALDIRI HALİNDE YARDIMLAŞMA" ANLAŞMASI

Rusya önderliğinde kurulabilecek güçlü bir ittifak ile Batı bloğu karşısında "Tehlikeli" bir güç bulabilir. Üstelik Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'ye giderek imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasında çok önemli bir madde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıklamıştı. "Karşılıklı yardımlaşma" anlaşmasından kısa bir süre sonra Rusya'ya yönelik düzenlenen saldırıda gözler şimdi Kuzey Kore'ye çevrildi.

"RUSYA İLE İLİŞKİLER İTTİFAK BOYUTUNDA"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla ilişkilerin "ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulayarak"İki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir yüksek ittifak düzeyine ulaşmıştır. Değişen uluslararası duruma ve Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni stratejik doğasına uyan bir paktı sonuçlandırmak memnuniyet verici." sözlerini kullanmıştı.