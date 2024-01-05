Yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

BD'nin Philadelphia kentinde bir adam, metroda kavga ettiği şahsın yumruğuyla raylara düştü. O anlarda trenin gelmesiyle raylara düşen şahıs ezilerek hayatını kaybetti. Kavga anları kameralara da yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adam kavga ettiği adamı tren raylarına attı. Adam rayların üzerine düştükten birkaç saniye sonra gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

RAYLARA DÜŞTÜKTEN SONRA TRENİN ALDINDA KALDI

Perşembe günü saat 16.30 civarında, metroda bir erkek ile kavga eden adam, karşı taraftan gelen yumrukla raylara düştü. Sadece birkaç bir kaç saniye sonra, Market-Frankford Hattı'ndaki bir SEPTA treni platforma vardı ve adamın ölmesine neden oldu.

Video kaydında yumruk atan adamın gözaltına alındığı belirtildi.