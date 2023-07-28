YK ENERJİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

YK Enerji olarak, 1987 yılından itibaren, yerli kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılıyor, başta bölgemiz olmak üzere Türkiye ekonomisi ve halkımızın refahı için katma değer sağlıyoruz. Elektrik üretimi ve buna yönelik madencilik faaliyetlerimizi dünya standartlarına uygun, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yürütüyoruz.

Son günlerde bazı yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız.

Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Yeniköy Kemerköy Santralleri, toplamda 1.095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15'ini, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5'ini, Güney Ege'de kullanılan elektriğin ise yaklaşık yüzde 62'sini karşılayarak çok önemli bir kamu hizmeti vermektedir.

İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller, bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır.

Kamuoyunun gündemindeki ruhsatlı maden sahamız içerisinde yer alan Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93'ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7'si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı olarak tanımlanmıştır.

Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır. Akbelen ormanı bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar orman işletme şefliklerinin orman alanlarının yüzde 0.29'u kadardır. Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı vb. ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır.

Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Hem YK Enerji olarak bizim, hem de hissedarlarımızın ülkemizde yenilenebilir enerji alanında halihazırda çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Ancak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli üretim yapabilecek teknolojiler henüz yeterince gelişmediği için, söz konusu kaynaklar bu ölçekte bir baz yük santralinin alternatifi olmaktan uzaktır. Dolayısıyla Akbelen ormanı sahasında madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde santralimizde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacaktır.

Dünyada ve ülkemizde birçok örnekte olduğu gibi yer altı kaynaklarının üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanların rehabilite edilerek yeniden ekosisteme kazandırılması faaliyete girdiğimiz ilk günden itibaren öncelikli gündemlerimizden biri olmuştur. Bu çerçevede işletmesi tamamlanan maden alanlarında 1992 yılından bu yana yürüttüğümüz faaliyetlerle yaklaşık 3,5 milyon ağaç dikimini tamamladık. 2025 yılının sonuna kadar bu sayıyı 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

YK Enerji çalışanları, hissedarları ve paydaşları olarak bizler de tüm yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilinci ve hassasiyetine sahibiz. Kurulduğumuz günden bu yana yasalara, insana ve çevreye uyumlu bir şekilde ülkemiz için hayati önem taşıyan ve bir kamu hizmeti olan elektrik üretimini kesintisiz sürdürmek için 7/24 çalışmaktayız. Binlerce çalışanımızla beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirterek, tüm ilgilileri de aynı sorumluluk bilinciyle davranmaya davet ediyoruz.