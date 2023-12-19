Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, sokağa çıkmak artık yasak

24 saatte 1000 depremin yaşandığı İzlanda'da uzmanların uyarıları sonrası korkulan oldu ve Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ patladı. Tehlike nedeniyle daha önce 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede sıcak bir gelişme daha yaşandı. Polis acil durum ilan ederken, Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ patladı. Tehlike nedeni ile daha önce 4 bin kişi tahliye edildiği bölgede acil durum ilan edilirken, tüm yollar kapatıldı ve insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

DEPREMLERİN ARDINDAN YANARDAĞ PATLADI

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı. Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı. Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, bölgede depremin veya sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösteriyor.

24 SAAT İÇİNDE 1000 DEPREM

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

"GÜÇLÜ BİR PATLAMA GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünü söyledi. Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

SANİYEDE 200 METREKÜP LAV ORTAYA ÇIKTI

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi. Polis acil durum ilan ederken, Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve trafik yasaklandı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması da yasaklandı.