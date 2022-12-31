Votka Fiyatları 2023, En Çok Beğenilen Votkalar ( MİGROS - METRO- Carrefour EN İYİSİ)

Votka Fiyatları 2023, En ucuz Votka, 70’lik Votka, Votka Fiyatları Migros, Finlandia Vodka fiyat, Gilbey’s Vodka fiyat, En iyi votka gibi sık sık araştırılan votka fiyatları, büfe ve tekel bayilerde yeni zamlı votka fiyatları ne kadar? hepsini yazımızda bulabilirsiniz. Alkole gelen zamla birlikte 2023 yılı votka fiyatlarını sizler için yazımızda bir araya getirdik.
Votka Fiyatları 2023
Votka fiyatları 2023 yılında alkollere gelen zam sonrasında votka fiyatlarında da artış yaşandı. 35’lik votka fiyatları ortalama 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Yeni zamlı votka listesini ve tüm votka markalarını yazımızda bulabilirsiniz.
Absolut Votka Fiyatı 2023 (YENİ)
En ucuz Absolut votka fiyatı 205 TL‘dir. 205 TL ile 2.700 TL aralığında satışa sunuluyor. Absolut votka fiyatları son zamlı haliyle listede yer almaktadır. Absolut Votka Fiyat:
Votka Fiyatları 2023 İstanblue
|
İstanblue Votka Fiyatları
|35’lik İstanblue votka fiyatı
|139 TL
|50’lik İstanblue votka fiyatı
|195 TL
|70’lik İstanblue votka fiyatı
|265 TL
|100’lik İstanblue votka fiyatı
|369 TL
Votka Fiyatları (Migros)
Migros’ta en çok tercih edilen ve ucuz olan votkaları sizler için sıraladık. 2023 Migros Votka Fiyatları:
|
Migros Votka Fiyatları 2023
|35’lik Votka İstanblue Fiyatı: 139 TL
|50’lik Votka İstanblue Fiyatı: 195 TL
|70’lik Votka İstanblue Fiyatı: 265 TL
|100’lük Votka İstanblue Fiyatı: 369 TL
|Wyborowa 35’lik Votka Fiyatı: 150 TL
|Wyborowa 50’lik Votka Fiyatı: 205 TL
|Wyborowa 70’lik Votka Fiyatı: 275 TL
|Absolut 35’lik Votka Fiyatı: 205 TL
|Absolut Blue 50’lik Votka Fiyatı: 285 TL
|Absolut Blue 70’lik Votka Fiyatı: 375 TL
|Absolut Blue 100’lük Votka Fiyatı: 525 TL
|Smirnoff 35’lik Votka Fiyatı: 160 TL
|Smirnoff 50’lik Votka Fiyatı: 215 TL
|Smirnoff 70’lik Votka Fiyatı: 299 TL
|Smirnoff 100’lük Votka Fiyatı: 420 TL
|Smirnoff Green Apple 70’lik Votka Fiyatı: 309 TL
|Smirnoff North 70’lik: 275 TL
İstanblue Votka Fiyatı 2023
|52 lik İstanblue kavun, karpuz, yeşil elma, portakal votka fiyatı
|135 TL
Şarap Fiyatları
Migros Alkol Fiyatları
Smirnoff Yeni Votka Fiyatı 2023
|
Smirnoff Votka Fiyatları
|35’lik Smirnoff votka fiyatı
|160 TL
|50’lik Smirnoff votka fiyatı
|215 TL
|70’lik Smirnoff votka fiyatı
|299 TL
|100’lik Smirnoff votka fiyatı
|420 TL
|70’lik Smirnoff Espresso/Green Apple votka fiyatı
|309 TL
|70’lik Smirnoff North votka fiyatı
|275 TL
Gilbey’s Votka Fiyatları 2023
|
Gilbeys Votka Fiyatları 2023
|35’lik Gilbey’s votka fiyat
|149 TL
|70’lik Gilbey’s votka fiyat
|275 TL
|100’lik Gilbey’s votka fiyat
|385 TL
Luksusowa Votka Fiyatları 2023 En Ucuz Votka Fiyatları
|35 lik Luksusowa Votka Fiyatı
|150 TL
|70 lik Luksusowa Votka Fiyatı
|275 TL
Stoli Votka Fiyatları 2023
|
|35 lik Stoli Votka Fiyatı
|185 TL
|50 lik Stoli Votka Fiyatı
|255 TL
|70 lik Stoli Votka Fiyatı
|339 TL
|100 lük Stoli Votka Fiyatı
|475 TL
|70 lik Stoli Salted Karamel Fiyatı
|359 TL
|70 lik Stoli Gold Votka Fiyatı
|489 TL
Elit Votka Fiyatı
|Elit 70 lik Votka Fiyatı
|910 TL
Nemiroff Original Votka Fiyatları
|50 lik Nemiroff Original Votka Fiyatı
|215 TL
|70 lik Nemiroff Original Votka Fiyatı
|285 TL
Grey Goose Votka Fiyatı
|70 lik Grey Goose Votka Fiyatı
|1.090 TL
En Ucuz Votka 2023
Votka fiyatlarına gelen zamlardan sonra en ucuz votka ne kadar merak ediliyor. En ucuz votka 2023 yılında Pervak votka olarak karşımıza çıkıyor. Pervak Votka White ve Rye olarak iki çeşit halinde satışa sunuluyor. En ucuz votka fiyatları:
Pervak White/Rye Votka Fiyatı:
|20 lik Pervak Votka Fiyatı
|80 TL
|35 lik Pervak Votka Fiyatı
|130 TL
|50 lik Pervak Votka Fiyatı
|180 TL
|70 lik Pervak Votka Fiyatı
|241 TL
|100 lük Pervak Votka Fiyatı
|339 TL
Binboa Votka Fiyatları 2023
|
Binboa Votka Fiyatları 2023
|35’lik Binboa votka fiyatı
|159 TL
|70’lik Binboa votka fiyatı
|259 TL
|100’lik Binboa votka fiyatı
|419 TL
|70’lik Binboa Mojito votka fiyatı
|300 TL
Ketel One Votka Fiyatı 2023
|Ketel One 70’lik votka fiyatı
|600 TL
Bazooka Votka Fiyatı 2023
|
Bazooka Votka Fiyatları 2023
|Bazooka 35’lik votka fiyatı
|139 TL
|Bazooka 50’lik votka fiyatı
|189 TL
|Bazooka 70’lik votka fiyatı
|260 TL
|Bazooka 100’lük votka fiyatı
|359 TL
Finlandia Votka Fiyatı 2023
|Finlandia 70’lik votka fiyatı
|390 TL
|Finlandia 100’lük votka fiyatı
|550 TL
Cranberry Votka Fiyatı
|Cranberry 70’lik Votka Fiyatı
|390 TL
Strumbas Centenary Votka
|
Strumbas Centenary Votka Fiyat 2023
|Strumbas Centenary 35 lik Votka Fiyatı
|200 TL
|Strumbas Centenary 50 lik Votka Fiyatı
|280 TL
|Strumbas Centenary 70 lik Votka Fiyatı
|375 TL
|Strumbas Centenary 100 lük Votka Fiyatı
|525 TL
Diamond Ginseng Votka Fiyatları
|Diamond Ginseng 35 lik Votka Fiyatı
|155 TL
|Diamond Ginseng 70 lik Votka Fiyatı
|295 TL
Lithuanian Classic Votka Fiyatları
|
Lithuanian Votka Fiyatları
|Lithuanian Classic 20 lik Votka Fiyatı
|100 TL
|Lithuanian Classic 35 lik Votka Fiyatı
|175 TL
|Lithuanian Classic 50 lik Votka Fiyatı
|350 TL
|Lithuanian Classic 70 lik Votka Fiyatı
|340 TL
|Lithuanian Classic 100 lük Votka Fiyatı
|490 TL
En çok araştırılan ve merak edilen Votkaları sizler için yazdık. Absolut, Gilbey’s, İstanblue votka fiyatları, Polus votka, Finlandia, Finlandia votkaları ve Migros, tekel bayi ve büfede olan tüm votkalar yazımızda mevcuttur.
Kısa Bilgi: Dünyaca ünlü bir marka haline gelen votka, iddialara göre 31 Ocak 1865 tarihinde kimyager Dmitri Mendeleyev tarafından kuruldu. Aynı gün, Alkolün suyla karıştırılması konulu doktora tezini savundu. Mendeleev’in şu anki meslektaşları, klasik %40 votkanın yaratılmasının bu tezin sonucu olduğuna inanıyor. Kimine göre Mendeleev muhtemelen o sırada bu buluşun bu kadar popüler olacağını düşünmemişti. Genel olarak, bilim adamının kendisi asla alkol içmedi.