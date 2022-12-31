Votka Fiyatları 2023, En Çok Beğenilen Votkalar ( MİGROS - METRO- Carrefour EN İYİSİ)

Votka Fiyatları 2023, En ucuz Votka, 70’lik Votka, Votka Fiyatları Migros, Finlandia Vodka fiyat, Gilbey’s Vodka fiyat, En iyi votka gibi sık sık araştırılan votka fiyatları, büfe ve tekel bayilerde yeni zamlı votka fiyatları ne kadar? hepsini yazımızda bulabilirsiniz. Alkole gelen zamla birlikte 2023 yılı votka fiyatlarını sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Votka Fiyatları 2023

Votka fiyatları 2023 yılında alkollere gelen zam sonrasında votka fiyatlarında da artış yaşandı. 35’lik votka fiyatları ortalama 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Yeni zamlı votka listesini ve tüm votka markalarını yazımızda bulabilirsiniz.

Absolut Votka Fiyatı 2023 (YENİ)

En ucuz Absolut votka fiyatı 205 TL‘dir. 205 TL ile 2.700 TL aralığında satışa sunuluyor. Absolut votka fiyatları son zamlı haliyle listede yer almaktadır. Absolut Votka Fiyat:

Votka Fiyatları 2023 İstanblue

İstanblue Votka Fiyatları 35’lik İstanblue votka fiyatı 139 TL 50’lik İstanblue votka fiyatı 195 TL 70’lik İstanblue votka fiyatı 265 TL 100’lik İstanblue votka fiyatı 369 TL

Votka Fiyatları (Migros)

Migros’ta en çok tercih edilen ve ucuz olan votkaları sizler için sıraladık. 2023 Migros Votka Fiyatları:

Migros Votka Fiyatları 2023 35’lik Votka İstanblue Fiyatı: 139 TL 50’lik Votka İstanblue Fiyatı: 195 TL 70’lik Votka İstanblue Fiyatı: 265 TL 100’lük Votka İstanblue Fiyatı: 369 TL Wyborowa 35’lik Votka Fiyatı: 150 TL Wyborowa 50’lik Votka Fiyatı: 205 TL Wyborowa 70’lik Votka Fiyatı: 275 TL Absolut 35’lik Votka Fiyatı: 205 TL Absolut Blue 50’lik Votka Fiyatı: 285 TL Absolut Blue 70’lik Votka Fiyatı: 375 TL Absolut Blue 100’lük Votka Fiyatı: 525 TL Smirnoff 35’lik Votka Fiyatı: 160 TL Smirnoff 50’lik Votka Fiyatı: 215 TL Smirnoff 70’lik Votka Fiyatı: 299 TL Smirnoff 100’lük Votka Fiyatı: 420 TL Smirnoff Green Apple 70’lik Votka Fiyatı: 309 TL Smirnoff North 70’lik: 275 TL

İstanblue Votka Fiyatı 2023

52 lik İstanblue kavun, karpuz, yeşil elma, portakal votka fiyatı 135 TL

Şarap Fiyatları

Migros Alkol Fiyatları

Smirnoff Yeni Votka Fiyatı 2023

Smirnoff Votka Fiyatları 35’lik Smirnoff votka fiyatı 160 TL 50’lik Smirnoff votka fiyatı 215 TL 70’lik Smirnoff votka fiyatı 299 TL 100’lik Smirnoff votka fiyatı 420 TL 70’lik Smirnoff Espresso/Green Apple votka fiyatı 309 TL 70’lik Smirnoff North votka fiyatı 275 TL

Gilbey’s Votka Fiyatları 2023

Gilbeys Votka Fiyatları 2023 35’lik Gilbey’s votka fiyat 149 TL 70’lik Gilbey’s votka fiyat 275 TL 100’lik Gilbey’s votka fiyat 385 TL

Luksusowa Votka Fiyatları 2023 En Ucuz Votka Fiyatları

35 lik Luksusowa Votka Fiyatı 150 TL 70 lik Luksusowa Votka Fiyatı 275 TL

Stoli Votka Fiyatları 2023

35 lik Stoli Votka Fiyatı 185 TL 50 lik Stoli Votka Fiyatı 255 TL 70 lik Stoli Votka Fiyatı 339 TL 100 lük Stoli Votka Fiyatı 475 TL 70 lik Stoli Salted Karamel Fiyatı 359 TL 70 lik Stoli Gold Votka Fiyatı 489 TL

Elit Votka Fiyatı

Elit 70 lik Votka Fiyatı 910 TL

Nemiroff Original Votka Fiyatları

50 lik Nemiroff Original Votka Fiyatı 215 TL 70 lik Nemiroff Original Votka Fiyatı 285 TL

Grey Goose Votka Fiyatı

70 lik Grey Goose Votka Fiyatı 1.090 TL

En Ucuz Votka 2023

Votka fiyatlarına gelen zamlardan sonra en ucuz votka ne kadar merak ediliyor. En ucuz votka 2023 yılında Pervak votka olarak karşımıza çıkıyor. Pervak Votka White ve Rye olarak iki çeşit halinde satışa sunuluyor. En ucuz votka fiyatları:

Pervak White/Rye Votka Fiyatı:

20 lik Pervak Votka Fiyatı 80 TL 35 lik Pervak Votka Fiyatı 130 TL 50 lik Pervak Votka Fiyatı 180 TL 70 lik Pervak Votka Fiyatı 241 TL 100 lük Pervak Votka Fiyatı 339 TL

Binboa Votka Fiyatları 2023

Binboa Votka Fiyatları 2023 35’lik Binboa votka fiyatı 159 TL 70’lik Binboa votka fiyatı 259 TL 100’lik Binboa votka fiyatı 419 TL 70’lik Binboa Mojito votka fiyatı 300 TL

Ketel One Votka Fiyatı 2023

Ketel One 70’lik votka fiyatı 600 TL

Bazooka Votka Fiyatı 2023

Bazooka Votka Fiyatları 2023 Bazooka 35’lik votka fiyatı 139 TL Bazooka 50’lik votka fiyatı 189 TL Bazooka 70’lik votka fiyatı 260 TL Bazooka 100’lük votka fiyatı 359 TL

Finlandia Votka Fiyatı 2023

Finlandia 70’lik votka fiyatı 390 TL Finlandia 100’lük votka fiyatı 550 TL

Cranberry Votka Fiyatı

Cranberry 70’lik Votka Fiyatı 390 TL

Strumbas Centenary Votka

Strumbas Centenary Votka Fiyat 2023 Strumbas Centenary 35 lik Votka Fiyatı 200 TL Strumbas Centenary 50 lik Votka Fiyatı 280 TL Strumbas Centenary 70 lik Votka Fiyatı 375 TL Strumbas Centenary 100 lük Votka Fiyatı 525 TL

Diamond Ginseng Votka Fiyatları

Diamond Ginseng 35 lik Votka Fiyatı 155 TL Diamond Ginseng 70 lik Votka Fiyatı 295 TL

Lithuanian Classic Votka Fiyatları

Lithuanian Votka Fiyatları Lithuanian Classic 20 lik Votka Fiyatı 100 TL Lithuanian Classic 35 lik Votka Fiyatı 175 TL Lithuanian Classic 50 lik Votka Fiyatı 350 TL Lithuanian Classic 70 lik Votka Fiyatı 340 TL Lithuanian Classic 100 lük Votka Fiyatı 490 TL

En çok araştırılan ve merak edilen Votkaları sizler için yazdık. Absolut, Gilbey’s, İstanblue votka fiyatları, Polus votka, Finlandia, Finlandia votkaları ve Migros, tekel bayi ve büfede olan tüm votkalar yazımızda mevcuttur.

Kısa Bilgi: Dünyaca ünlü bir marka haline gelen votka, iddialara göre 31 Ocak 1865 tarihinde kimyager Dmitri Mendeleyev tarafından kuruldu. Aynı gün, Alkolün suyla karıştırılması konulu doktora tezini savundu. Mendeleev’in şu anki meslektaşları, klasik %40 votkanın yaratılmasının bu tezin sonucu olduğuna inanıyor. Kimine göre Mendeleev muhtemelen o sırada bu buluşun bu kadar popüler olacağını düşünmemişti. Genel olarak, bilim adamının kendisi asla alkol içmedi.