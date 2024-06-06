Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tam olmasına rağmen iş yeri ruhsatı verilmediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağırıldı. Köksal'a gönderilen yazıda, "İstersen ağzınla kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, göreve geldiğinde kentteki mültecilere ait iş yerlerini kendi elleriyle mühürlemiş ve "Söz verdiğim gibi Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, amasız, fakatsız, göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Köksal'ın attığı bu adımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.

AfyonPostası'ndan Nail Azbay'ın haberine göre; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Erenler Mahallesi'nde Irak Uyruklu Moussa K. GATEA'ya ait spor salonunun mühürlenmesi ile ilgili ifadesini istedi.

"İSTERSEN AĞZINLA KUŞ TUT YİNE DE DÜKKAN AÇILMAYACAK"

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA'nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, "İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği açıkça dile getirildi.