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Uzmanlardan korkutan tahmin: 3 ay boyunca hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Uzmanlardan korkutan tahmin: 3 ay boyunca hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Uzmanlardan korkutan tahmin: 3 ay boyunca hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Admin
Admin
03 Kasım 2023 Cuma 16:00

Kasım ayına girmemize rağmen Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji uzmanları bu durumun 3 ay boyunca süreceğini belirtti.

Yaz boyunca yurdu etkisi altına alan "Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının ülkemizi terk etmesiyle hava sıcakları 15 derece kadar düştü. Özellikle gündüzlerin sıcak gecelerin soğuk olduğu şu günlerde uzmanlar; kasım, aralık, ocak ayları boyunca hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.

KIŞIN DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, 3 aylık süreçte sıcakların yaklaşık bir derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade etti. Akgül, "Kasım, aralık, ocak aylarında hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yağışların ise kasım ayında bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olması yine beklentilerimiz arasında. Bugün havanın çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz" dedi.

GÜNEYDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Diyarbakır ve çevre illerde gün içerisinde toz taşınışının olabileceğine dikkat çeken Akgül, "Ayrıca bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışın daha şiddetli olmasını beklemekteyiz. Bugün sınır ilçelerimizde toz taşınımı hadisesi beklenmekte. Gün içerisinde gerçekleşecek minimum ve maksimum sıcaklık değerlere bakacak olursak, Diyarbakır 12-19, Batman 12-19, Siirt 15-17, Şırnak 16-18, Şanlıurfa 16-25 ve Mardin 16-17 derece" ifadelerini kullandı.

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