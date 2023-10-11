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Uyuşturucuyu prezervatif içine koyup cinsel organına gizlemiş! Havalimanında enselendiler

Uyuşturucuyu prezervatif içine koyup cinsel organına gizlemiş! Havalimanında enselendiler

Uyuşturucuyu prezervatif içine koyup cinsel organına gizlemiş! Havalimanında enselendiler
Admin
Admin
11 Ekim 2023 Çarşamba 18:29

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan operasyonda uyuşturucuyla yakalanan Alman uyruklu 2 kişi tutuklandı. Şüpheli kadının cinsel organında prezervatifler içerisine gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Alman uyruklu erkeğin ise uyuşturucuları anüsüne gizlediği tespit edildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında vücutlarında gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan Alman uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına sakladıkları uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yurt dışından yutmak ve vücut boşluklarına gizlemek suretiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Alman uyruklu biri kadın 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına gizlenmiş halde 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelileri havalimanında karşılamaya gelen 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alman uyruklu 2 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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