Üniversiteli gence Tahta kaşıkla cinsel saldırı! Sanıklar "Yağma" suçundan tahliye edildi

Zonguldak'ta üye olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattığı için işkence gören Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K.'nin davasında, 2'si başka suçtan olmak üzere 5 tutuklu sanık "Yağma" suçundan tahliye edildi. Sanıkların "Cinsel saldırı" ve "Hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından tutukluluk halleri devam ediyor.

Zonguldak'ta, 25 yaşındaki Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Ali S.K.'yi dövüp işkence eden ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 5'i tutuklu 6 kişinin yargılandığı davada, tüm sanıklar "Yağma" suçundan tahliye edildi.

"BİZİ RİSKE ATTIN" DİYEREK ÖLDÜRESİYE İŞKENCE ETTİLER

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.'ye, işkence yaptı.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, AZERBAYCANLI GENÇ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 8 kişiden 50 yaşındaki Ayhan Küçükdere, 25 yaşındaki oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet 28 yaşındaki Can Arslaner tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. ve F.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

Zonguldak'ta, 25 yaşındaki Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Ali S.K.'yi dövüp işkence eden ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 5'i tutuklu 6 kişinin yargılandığı davada, tüm sanıklar "Yağma" suçundan tahliye edildi.

"BİZİ RİSKE ATTIN" DİYEREK ÖLDÜRESİYE İŞKENCE ETTİLER

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.'ye, işkence yaptı.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, AZERBAYCANLI GENÇ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 8 kişiden 50 yaşındaki Ayhan Küçükdere, 25 yaşındaki oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet 28 yaşındaki Can Arslaner tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. ve F.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

İDDİANAMADE TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ

6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Ali S.K., Gaziantep'te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.'nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak'a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Eziyet etme" ve "Nitelikli cinsel istismar" suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O., H.C., Y.A. (40) "Hürriyeti yoksun kılma" suçundan 14'er yıl ve F.O. hakkında ayrıca "Eziyet etme" suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi.

TAHTA KAŞIKLA CİNSEL SALDIRIYI KAYDETTİLER

Ayrıca iddianamede Ali S.K.'nin banyoda tahta kaşıkla uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi. İddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.