Trump'tan Wagner'in isyanıyla ilgili Putin'in uykularını kaçıracak uyarı: Sıradaki çok daha kötü olabilir

ski ABD Başkanı Donald Trump, paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili Rus lider Putin'i kızdıracak bir çıkışta bulundu. Rusya'da büyük bir karmaşa olduğunu belirten Trump, "Ancak ne arzu ettiğinize dikkat edin. Sıradaki çok daha kötü olabilir" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili, "Rusya'da büyük bir karmaşa var ancak ne arzu ettiğinize dikkat edin." dedi.

"SIRADAKİ DAHA KÖTÜ OLABİLİR"

Rusya'daki olaylarla ilgili Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Rusya'daki gelişmeleri büyük bir karmaşa olarak nitelendiren Trump, "Ancak ne arzu ettiğinize dikkat edin." ifadesini kullandı. Trump, "Sıradaki çok daha kötü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞI 24 SAATTE ÇÖZERİM" DEMİŞTİ

2024 seçimleri için kampanyasını başlatan Trump, yeniden seçilmesi halinde "Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde çözeceğini" iddia etmişti.

BLİNKEN: FİLM HALA DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "16 ay önce, Putin Ukrayna'da Kiev'in kapısındaydı, şehri birkaç gün içinde ele geçirmek, ülkeyi haritadan silmek istiyordu. Şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'yı kendi meydana getirdiği bir paralı askere karşı savunmak zorunda kaldı" dedi. İsyanın ardından Wagner'in geleceği ve Rusya'daki gelişmeler hakkında konuşmak için çok erken olduğunu ifade eden Blinken, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

WAGNER GRUBU'NUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.