Tokyo Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı! Yolcu uçağı alev alev yanıyor, 400 kişi tahliye edildi

Tokyo Havalimanı'na bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi. Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 mürettebattan 5'inden ise haber alınamıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan uçağa ekipler müdahale ederken, havalimanındaki tüm pistler kapatıldı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

379 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Japonya devlet televizyonu NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti. Öte yandan sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor.

MOTOR KISMINDA PATLAMA

Görüntülere göre uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir patlama ile yangının başladığı görülüyor. Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

JAL 516 numaralı uçağın Shin Chitose Havalimanı'ndan Haneda'ya sefer düzenlediği öğrenilirken, henüz can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

THY UÇAĞI NARİTA HAVALİMANI'NA İNDİ

Tokyo Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası tüm pistler kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na indi. Alınan bilgiye göre yerel saatle 21.00'e kadar havalimanın uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.