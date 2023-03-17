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Togg'a 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi

Togg'a 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi

Togg'a 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 19:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldiğini açıkladı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak olan Togg için çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Ön siparişe açılan Togg'a talep patlaması yaşanıyor. İlk 4 saatte 7 binden fazla ön sipariş verilen Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerine yer verdi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

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