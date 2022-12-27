Tiktok Filigransız Video İndirme Nasıl Yapılır? 2023

Tik Tok videosu filigransız nasıl indirilir? sssTikTok Filigransız Video İndirme Yöntemi içeriğimizde.

Tiktok veya benzeri Android ve Iphone uygulamaları sayesinde tik tok yazısız filigransız videoları ücretsiz indirebilirsiniz. Tiktok’ta indirmek istediğiniz gönderileri video dönüştürücüler sayesinde anında cihazınıza kaydedebilirsiniz. Ancak herhangi bir uygulama veya program kullanmak istemeyen kişiler, Tiktok videolarını cihazlarına nasıl indirebilir? Aşağıdaki basit adımları takip ederek videolarınızı herhangi bir uygulama veya programa ihtiyaç duymadan kolayca indirebilirsiniz.

Tiktok Logosuz Video İndirme Android Uygulamaları şu şekildedir:

Tmate

Video Downloader for TikTok

Tiktok Video İndirici

SSS TikTok için Video İndirici – Filigran Yok

TikTok Downloader for TikTok

TikDown

TikDown

SnapTok

Sosyal Medya için Video İndirici – Filigran Yok

Daha fazla android tiktok download uygulamasını Google Play uygulamasından indirebilirsiniz.

IPhone Tiktok Logosuz Video İndirme Siteleri ve Uygulamaları (AppStore)

AppStore ile IPhone Tiktok Logosuz Video İndirme Siteleri ve Uygulamaları aşağıdaki gibidir:

SaveTok

Tik Saver : Tik Tok Downloader

TikSave – Save & Repost Videos

WeDownload by Solodigitalis

SaveTik: Save & Repost Video

RepostTik – Repost for Tik

VN Video Editor

InShot Video düzenleyici Müzik

Daha fazla iphone video indirme uygulamasını App Store adresinde bulabilirsiniz.

Tiktok Video İndirme Siteleri aşağıdaki gibidir:

sssTikTok.io

TikTok video Downloader

Musicallydown.com

Tiktokdowland.online

Allinonedownloader.com

SnapTik

Likee

Tr.savefrom.net

Tmate

Instatakipci.com

Fligransız video indirme sitesi olan sssTiktok.io ile Filigransız Video İndirme Yollarını deneyerek öğrenin.

sssTikTok.io Filigransız Video İndirme Yolları

SSS Tiktok Filigransız Video’yu indirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Öncelikle Tiktok sayfanıza giriş yapın ve indirmek istediğiniz videoyu panonuza kopyalayın. sssTikTok Sitesine giriş yapın ve “Buraya Yapıştırın” bölümüne CTRL+V tuş kombinasyonu ile panoda bulunan video linkini yapıştırın. İndir butonuna tıklayın. Bu işlem sonrasında aşağıda ki görselde görüldüğü üzere size 3 farklı seçenek sunmaktadır. Filigran olmadan video indirme link1 Filigran olmadan video indirme link2 Videonun mp3 formatına çevrilmiş hali (mp3 indir) 3 seçenekten herhangi birine tıkladığınızda yeni pencerede video açılacak veya otomatik olarak ssstiktok video indirme sitesinden indirme işlemi başlayacaktır. Eğer ssstiktok sitesi videoyu yeni pencerede açar ise indirmek için CTRL+S kombinasyonunu kullanabilir veya sağ tuşa tıklayarak “video olarak kaydet” seçeneğini ile videoyu indirebilirsiniz. Videoyu bilgisayarınızın “C:\Users\Pc\Downloads” bölümünde bulabilirsiniz.”

Yine sssTikTok Programını Kullanarak Video İndirme Yöntemi

Fligransız bir Tik Tok videosu nasıl indirilir? İndirmek istediğiniz videoyu mobil cihazınızda açın. “Paylaş” a e ardından “Bağlantıyı kopyala” ya dokunun. Açılan bağlantıyı ssstik.io ana sayfasına ekleyin ardından İndir” e basın. Bağlantınızın şöyle görünecektir:

Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan ya da tabletinizden ” sssTiktok ” sayfasına giriş yapmalısınız.

” sayfasına giriş yapmalısınız. İndirmek istediğiniz videoyu açarak ”Paylaş” butonuna basmalısınız.

butonuna basmalısınız. Paylaşma seçenekleri arasında diğer sosyal medya hesaplarını göreceksiniz.

Bu aşamada sadece, paylaşımın bağlantı adresini kopyalamanız gerekmektedir.

Kopyaladığınız bağlantı adresini sssTiktik programının ana sayfasında yer alan ilgili kutucuğa yapıştırmalısınız.

programının ana sayfasında yer alan ilgili kutucuğa yapıştırmalısınız. Ardından ”İndir” butonuna basarak ssstiktok download işleminizi başlatabilirsiniz

>Filigran Olmadan Nasıl Kaydedilir?

www.ssstik.io TikTok video downloader adresine gidin ve bağlantıyı ana sayfaya yapıştırın. Bundan sonra, ‘İndir’ düğmesini tıklamanız gerekiyor.

İndirmek istediğiniz Tiktok videonuz saniyeler içerisinde telefonunuza indirilmiş olacaktır. Bilgisayar üzerinden gönderi kaydetmek için, indirmek istediğiniz gönderiyi büyük ekran şeklinde açıp, sağ üst köşede yer alan ”Bağlantıyı Kopyala” kısmından direkt kopyalayarak sssTiktok programının indirme çarkına yapıştırmanız yeterli olacaktır. İndirmek istediğiniz videoları ssstiktok sayesinde görüntü kalitesi düşmeden orijinal şekilde cihazınıza indirebilirsiniz.

musicallydown.com ile Tiktok Yazısı Olmadan Video İndirme

Tiktok metni olmayan videoları indirme yöntemi şu şekildedir:

İlk olarak Tiktok uygulamasına gidin ve indirmek istediğiniz videoyu bulun.

Daha sonra paylaş butonuna tıklayın.

Bağlantı kopyalaya basın ve seçtiğiniz video bağlantısını alın.

Videoyu tiktok filigranı olmadan indirmek için telefonunuzun web tarayıcısı bölümünden musicallydown.com ‘da oturum açın.

‘da oturum açın. Kopyalanan bağlantıyı ekranın üst kısmındaki kutuya yapıştırın.

İndir düğmesine basın.

Artık logosuz ve yazısı olmadan videolarınızı kolayca indirebilirsiniz.

Yine, ilgili videoyu filigran olmadan indirmek için musiclydown.com’a telefonunuzun web tarayıcısı üzerinden giriş yapın. Kopyalanan bağlantıyı ekranın üst kısmındaki kutuya yapıştırın. İndir butonunu tıklayarak indirin. Artık TikTok logosu ve metni olmadan istediğiniz videoyu kolayca indirebilirsiniz.

Tiktok Uygulama Olmadan Video Nasıl İndirilir?

Tiktok uygulaması ücretsiz video indirme yöntemi ile sadece açık videolar indirilebiliyor. Tiktok videolarını uygulamasız indirmek için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

İndirmek istediğiniz ” Video” ya tıklayın.

tıklayın. Daha sonra videonun sağ alt kısmında bulunan ” Paylaş ” butonuna tıklayın. (karşınıza birden çok seçenekler gelecektir.)

” butonuna tıklayın. (karşınıza birden çok seçenekler gelecektir.) ” Videoyu Kaydet ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. İndirme başlayacak ve tiktok videosu uygulama olmadan bilgisayarınıza/cep telefonunuza indirilecektir.

TikTok video indir filigransız en iyi yolu

Tiktok filigransız video indirme yöntemi aşağıdaki gibidir:

Mobil cihazınıza indirmek istediğiniz videoyu açın.

“ Paylaş ” a

” a Ardından “ Bağlantıyı kopyala ” ya dokunun.

” ya dokunun. Bağlantıyı ssstik.io ana sayfasına ekleyin

ana sayfasına ekleyin İndir” e basın

Programsız Filigran Olmadan Tiktok Videosu İndirme Yöntemi

Tiktok’ta indirmek istediğiniz gönderileri video dönüştürücüler ile cihazınıza kaydederek indirebilirsiniz. Ancak herhangi bir uygulama veya program kullanmak istemeyen kişiler herhangi bir uygulama veya programa ihtiyaç duymadan aşağıdaki basit adımları takip ederek Tiktok videolarını kolaylıkla indirebilirler.

Öncelikle, kaydetmek istediğiniz gönderi üzerinde parmağınızı birkaç saniye hafifçe tutmanız gerekir.

2-3 saniye basılı tuttuktan sonra kaydetme seçeneği açılacaktır.

Bu kaydet düğmesini onaylayarak indirme işleminizi başlatabilirsiniz.

Ancak bazı telefonlarda kayıt ve onay adımı mevcut değildir.

Onay olmadan videoyu indiremezsiniz.

Böyle bir sorunla karşılaştığınızda hemen alternatif yöntemlere başvurmalısınız.

İndirmek istediğiniz videonun sağ üst kısmında bulunan ”Paylaş” seçeneğine basmalısınız.

seçeneğine basmalısınız. Bu alanda diğer sosyal medya hesapları sizlere sunulacaktır.

Tercih ettiğiniz ya da hesabınızın bulunduğu bir uygulamayı seçerek ”Kaydet” seçeneğine basmalısınız.

seçeneğine basmalısınız. Bu adımları izlediğinizde indirmek istediğiniz yazının telefonunuzun hafızasına kaydedildiğini göreceksiniz.

Fakat bu yöntemleri sadece gizliliği indirmeye açık olan videolar için kullanabilirsiniz.

İndirilemeyen TikTok gönderilerini bu adımları takip ederek indirmeniz mümkün değildir.

Tiktok mp3 Video Download

Tiktok mp3 videosunu indirmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

Tiktok uygulamasından mp3 olarak indirmek istediğiniz videoyu açın.

Ekranın sağ kısmında yer alan ”Paylaş” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. ”Bağlantıyı Kopyala” seçeneğinden gönderinin bağlantı adresini kopyalayın.

seçeneğinden gönderinin bağlantı adresini kopyalayın. sssTiktok uygulamasında yer alan ”Tiktok MP3’ü indir” sayfasını açın

sayfasını açın Aşağıdaki resimde gördüğünüz mp3 video indirme alanına kopyaladığınız bağlantı adresini yapıştırın.

Tiktok mp3 videoları cep telefonunuza indiriliyor.

Logosuz TikTok Video İndirme Nasıl Yapılır?

Uygulamanın simgesi ve filigranı, Tiktok’taki watergram videolarına otomatik olarak eklenir. Bu filigran sizi rahatsız ediyorsa bahsedeceğimiz yöntemlerle logosuz bir tiktok videosu indirebilirsiniz.

Tiktok videolarını ” Paylaş ” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz video bağlantı linkini kopyalayınız.

” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz video bağlantı linkini kopyalayınız. Ardından linke tıklayın ve kopyaladığınız video linkini açılan siteye yapıştırın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Ardından videoyu logosuz olarak indirebilirsiniz.

İşlem bu kadar!

Tiktok Filigransız Video İndir iPhone

iPhone ile video indirmek için şu adımları izleyin:

Tiktok uygulamasını açın. Giriş yaparak indirmek istediğiniz paylaşımı bulmalısınız. Gönderinin sağ kısmında bulunan ”Paylaş” simgesine dokunarak, Videoyu kaydet seçeneğine basmalısınız. Açılan menüler arasında ”Live Photos” seçeneğine dokunun. İndirmek istediğiniz gönderi, telefonunuzun fotoğraflar dosyasına canlı fotoğraf olarak kaydedilmiş olacaktır. Cihazınızdan canlı fotoğraflar dosyasına giderek, iOS paylaşım sekmesini açınız. Canlı fotoğraf üzerinde yer alan ”Video Olarak Kaydet” butonuna basınız. Tiktok filigransız video indirme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Apple güvenlik politikası gereği 12. sürümden itibaren videoları doğrudan telefona indirmek mümkün değildir. Iphone veya iPad kullanıcıları Tiktok video indiriciler sayesinde istedikleri gönderiyi kaydedebilirler.

Bunun için öncelikle ”Documents by Readle” dosyasını cihazınıza yüklemelisiniz.

dosyasını cihazınıza yüklemelisiniz. Ardından indirmek istediğiniz gönderinin bağlantısını kopyalayarak Documents by Readle uygulamasını başlatmalısınız.

Tarayıcı açıkken “ssstik.io ” sayfasına girip kopyaladığınız bağlantı adresini ilgili alana yapıştırarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

” sayfasına girip kopyaladığınız bağlantı adresini ilgili alana yapıştırarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirmek istediğiniz video telefonunuza kaydedilmiş olacaktır.

Çevrimdışıyken bile videoları dilediğiniz gibi izleyebilirsiniz!

İOS/Android Telefona Logosuz TikTok Videosu İndirme

Filigransız TikTok videosunu iOS işletim sistemli bir iPhone’a veya Samsung, Huawei veya Xiaomi gibi Android işletim sistemli bir telefona indirip kaydedebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle uygulamaya girin ve indirmek istediğiniz videoyu bulun ve Paylaş butonuna tıklayın. Ardından Bağlantıyı Kopyala’ya dokunun ve ilgili videonun bağlantısını alın.

İlgili videoyu filigran olmadan indirmek için, telefonunuzun web tarayıcısı üzerinden musicallydown.com sitesine giriş yapın.

Ekranın üst kısmında yer alan kutucuğa, kopyaladığınız linki yapıştırın.

Ve “Download” butonuna tıklayarak indirin.

Artık bu yöntemle istediğiniz videoyu indirebilirsiniz.

Canlı Video İndirme Yöntemi

Tiktok, uygulama üzerinden canlı yayınları ve videoları indirmenize izin veriyor. Şu anda sadece iPhone telefonlarda bulunan bu özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.