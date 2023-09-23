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Temmuz sıcağı geri dönüyor! 3 bölge için Meteoroloji'den uyarı geldi

Temmuz sıcağı geri dönüyor! 3 bölge için Meteoroloji'den uyarı geldi

Temmuz sıcağı geri dönüyor! 3 bölge için Meteoroloji'den uyarı geldi
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:50

Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temmuz sıcağı yaşanması beklenirken uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde; diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temmuz sıcağı yaşanacak. Bu bölgedeki vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU DAHA SERİN OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığı ise yükseliyor; ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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