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Temmuz müjdesi En düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkacak! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek, "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

Temmuz müjdesi En düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkacak!
Admin
Admin
24 Haziran 2022 Cuma 15:00

Bu açıklamanın ardımdan gözler Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarına çevrildi.

Sabah Gazetesi, Bakan Nebati'nin açıklaması doğrultusunda, memur ve emeklilerin zam oranlarını hesapladı. Buna göre, yeni yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin liraya yükselecek. İşte detaylar...

Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;

-6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

-6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

-6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

-Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

-Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

-Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

-En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, (Ek zamlı 9.210 TL)

-En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zamlı 6.144)

-Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,

-2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.

-Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,

-2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.

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