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TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 8 kanun teklifi kabul edildi

TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 8 kanun teklifi kabul edildi Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 8 kanun teklifi kabul edildi
Admin
Admin
18 Mart 2022 Cuma 17:51

Genel Kurul'da kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE'nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Katar Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

-Türkiye ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi


- Türkiye ve Ürdün Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Irak Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Togo Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Gine Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi


Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 22 Mart 2022 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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