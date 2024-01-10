0
2023KPSS
2023KPSS
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
102
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
Admin
Admin
10 Ocak 2024 Çarşamba 15:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon sosu izlenimi veren ürünlerin yasaklanacağını duyurdu.

LİMON SOSU GİBİ ÜRÜNLERE YASAK GELİYOR

Yumaklı, limon suyu izlenimi veren ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, 'Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

"YAPAY ET ÜRETİMİNE İZİN YOK"

Yapay et konusuna da değinen Yumaklı ayrıca "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
0
Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı
Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu İsrail'i de şaşırttı, bu daha ilk adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu İsrail'i de şaşırttı, bu daha ilk adım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.