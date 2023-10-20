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Tarihe geçecek kare! ABD'li temsilci, Gazze'ye insani yardım sağlayacak tasarıyı tek eliyle yok etti

Tarihe geçecek kare! ABD'li temsilci, Gazze'ye insani yardım sağlayacak tasarıyı tek eliyle yok etti

Tarihe geçecek kare! ABD'li temsilci, Gazze'ye insani yardım sağlayacak tasarıyı tek eliyle yok etti
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:07

ABD, BMGK'da Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto eden tek ülke oldu. Barışa karşı veto için elini kaldıran ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın o anları ise tüm dünyada manşet oldu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. BMGK'de Brezilya'nın İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 "evet", 2 "çekimser" ve 1 "hayır" oyu kullanıldı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın veto için el kaldırdığı anlar gündem oldu.

15 üyeli BMGK'de daimi üyelerden ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısında bulunuluyordu. Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını şu şekilde açıkladı: "ABD, karar tasarısında İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı." Thomas-Greenfield, ABD'nin "sahada zor işi" yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu'da akan kanın durmasını istemiyor." dedi. Nebenzia, "Amerikalı arkadaşlarımızın iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. BMGK'deki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler." diye konuştu.

BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti. İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de de bir karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti. BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.

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