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Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda

Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda Zamlar arkaya arkaya yağmaya devam ediyor. Bu kez çiğ süt fiyatlarına 4 ay aranın ardından yüzde 21.2 oranında zam geldi. Bir litre çiğ süt 5 lira 70 kuruş oldu. Markette 10-15 lira aralığında satılan sütler 2-3 lira aralığında zamlanacak.

Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Admin
Admin
18 Mart 2022 Cuma 17:30

Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL'ye çıktı. Söz konusu artışın, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi:

*"1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir."

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