Sosyal medya yasasına uymayan platformlara ceza kesildi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, sosyal medya sitelerine "temsilcilerini belirlemeleri" için tanıdığı süre sona erdi.

Sosyal medya yasasına uymayan platformlara ceza kesildi

Sosyal medya yasasına uymayan platformlara ceza kesildi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, sosyal medya sitelerine "temsilcilerini belirlemeleri" için tanıdığı süre sona erdi.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.

10 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, İnstagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

BİRAZ DAHA ZAMAN İSTEDİLER

Öte yandan, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmak için ABD seçimlerinin bitmesini ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.

Yasaya uymayan sosyal platformlara aşağıdaki cezalar uygulanacak:

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek ve diğer uygulanan yasaklar kalkacak.

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.