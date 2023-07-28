Son detaylar görüşülüyor! Fenerbahçe, Cengiz'i de bitirdi

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, yıldız futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Marsilya ile görüşmelerde sona geldi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Marsilya ile başarı bonusları üzerine görüşülüyor.

MARSİLYA KARNESİ

Marsilya formasıyla 93 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki yıldız, 18 kez ağları havalandırırken, 12 defa da asist yaptı.