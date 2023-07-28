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Son detaylar görüşülüyor! Fenerbahçe, Cengiz'i de bitirdi

Son detaylar görüşülüyor! Fenerbahçe, Cengiz'i de bitirdi

Son detaylar görüşülüyor! Fenerbahçe, Cengiz'i de bitirdi
Admin
Admin
28 Temmuz 2023 Cuma 19:57

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde sona geldi. Milli futbolcunun, kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, yıldız futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Marsilya ile görüşmelerde sona geldi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Marsilya ile başarı bonusları üzerine görüşülüyor.

MARSİLYA KARNESİ

Marsilya formasıyla 93 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki yıldız, 18 kez ağları havalandırırken, 12 defa da asist yaptı.

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