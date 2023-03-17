Son Dakika: Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize! TBMM'de onay süreci başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün Beştepe'deki görüşmesinden, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı çıktı. Üçlü muhtıradaki taahhütleri hatırlatan Erdoğan, "Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili ise "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu oldu.
Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.