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Son Dakika: Savaşın alanı genişliyor! İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu

Son Dakika: Savaşın alanı genişliyor! İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu
Admin
Admin
12 Ekim 2023 Perşembe 19:48

Son dakika: Cumartesi gününden beri Gazze'yi bombalayan İsrail, bugün de Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu. Havalimanlarının hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

Hamas- İsrail çatışmalarının 6. gününde yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazze'yi bombardımana tutan İsrail, son olarak Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını vurdu.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, karşı saldırı başlatmıştı. Günlerdir aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalayan İsrail, kenti aynı zamanda tam ablukaya aldı. Bu nedenle İsrail ; Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışına izin vermiyor.

Bölgede karışıklık hakimiyet sürerken Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti. İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'yu değiştireceğini" ifadelerini kullanmıştı.

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