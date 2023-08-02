Son Dakika: Plastik poşet konusunda Vatandaşa bir şoke daha geliyor

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile marketler piyasaya süreceği her poşet için devlete katkı payı olarak 38,5 kuruş ödemeye devam edecek. Plastik poşetler vatandaşa ise 25 kuruştan satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile marketlerin plastik poşetler için devlete ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruşta sabit bırakıldı. Alınan kararla birlikte marketler tüketiciye poşeti 25 kuruştan satmaya devam edecek.

1 OCAK 2019'DAN BU YANA ÜCRETLİ

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

TÜKETİCİ FİYATI SABİT KALDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında market poşet fiyatları hakkında yeni bir karar yayınlandı. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

75 KURUŞA YÜKSELTİLMESİ İSTENMİŞTİ

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023'te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuş ancak, tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu.