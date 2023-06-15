0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1

Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan dahil tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı

Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan dahil tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan dahil tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı

Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan dahil tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı
Admin
Admin
15 Haziran 2023 Perşembe 19:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm isimlerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi. Görevine son verilen isimler arasında Tuncay Özkan da var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihinden öncesi Danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerini 14 Haziran 2023 yani dün itibariyle sonlandırıldı. Yapılan açıklamada "CHP adına yapılan çalışmalarda her birine ayrı ayrı teşekkür edildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

CHP'de seçimden sonra değişim rüzgarları esiyor. Değişim yönünde çok sayıda açıklama yapılıyor. Kılıçdaroğlu da ilk olarak MYK'sını değiştirmişti. MYK'da eski MYK'dan 5 isme yer ayrılmıştı.

Sadece örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kimseye vermemişti ve örgütleri Kılıçdaroğlu kendisine bağlamıştı. Bu çok dikkat çeken bir ayrıntıydı. Bu nedenle bölgelerin 7'ye ayrılacağı ve 1 koordinatörün olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda gözler danışman ve başdanışmanlardaydı. Beklenen o değişim kararı dün alındı ve bugün duyuruldu. Gözler yeni isimlere çevrilmiş durumda.

Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı
Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı
0
Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu
Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu
0
Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?
Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.