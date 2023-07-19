Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ; Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK), bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanmış, yerel seçime hazırlık kapsamındaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, Akşener, partinin yerel seçime giden süreçte izleyeceği yol haritasıyla ilgili GİK üyelerinin beklenti ve önerilerini dinlemişti.

TOPLANTI SONRASI SİNYAL VERİLMİŞTİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, GİK'le birlikte eş zamanlı olarak Merkez Disiplin Kurulu'nun da toplandığını aktararak "Bazı disiplin süreçlerine ilişkin kararlar alınmasını bekliyoruz" demişti.

6 İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

Merkez Disiplin Kurulu toplantısında Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp hakkında kesin ihraç için disiplin kuruluna sevk edilmeleri yönünde karar alındı. 6 isim İYİ Parti lideri Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.