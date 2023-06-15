Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

ARAZİ 200 DÖNÜMLÜK

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su olay sonrası yaptığı ilk açıklamada kavganın iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi. Olaydan bir süre sonra ölü sayısı 9'a yükseldi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

ARAÇTAKİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Valilikten yapılan açıklamada, iki aile arasında yaşanan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi. Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."