Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Albien siyah enjektör 1 Ohm Montajı nasıl yapılır?, Landrenzo Omegas Plus Yeşil Enjektör yerine hangi enjektör takılır nasıl yaparım? Orjinal ürüne binlerce lira vermektense Albien marka siyah Enjektör ile sorunu çözün ama bir kaç dikkat edilmesi gereken konular var İşte sorunun çözümü