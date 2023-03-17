Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0

Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 18:13

Son dakika: Akdeniz'de saat 19.35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

YERİN 4.22 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD, saat 19.35'te meydana gelen depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarındaki depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, 20.1 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğunu belirtti.

Son Dakika: Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD insansız hava aracını düşürdü
Son Dakika: Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD insansız hava aracını düşürdü
0
Deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Uygun fiyatlı konut inşa edecekler
Deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Uygun fiyatlı konut inşa edecekler
0
ABD'de korkunç olay! Paraları çalmakla yetinmeyen hırsız, talihsiz kadını felç bıraktı
ABD'de korkunç olay! Paraları çalmakla yetinmeyen hırsız, talihsiz kadını felç bıraktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.