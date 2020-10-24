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Şok! Elektirik Su Doğalgaz Sayaçlarına Periyodik muayene hizmetlerine özelleştirme

Şok! Elektirik Su Doğalgaz Sayaçlarına Periyodik muayene hizmetlerine özelleştirme Devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek.

Şok! Elektirik Su Doğalgaz Sayaçlarına Periyodik muayene hizmetlerine özelleştirme
24 Ekim 2020 Cumartesi 12:40

Şok! Elektirik Su Doğalgaz Sayaçlarına  Periyodik muayene hizmetlerine özelleştirme

Şok! Elektirik Su Doğalgaz Sayaçlarına  Periyodik muayene hizmetlerine özelleştirme  Devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek.

 Cumhurbaşkanı kararıyla, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karar neticesinde , halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri alınacak.

Ücretler elektrik, su ve doğalgaz faturalarına kaçak bedelinde olduğu gibi yansıtılacak.

2025'E KADAR TAMAMLANACAK

Konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan maddeler'in detayı;

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir  ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından birlikte belirlenecek.
Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

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