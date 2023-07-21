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Sıcaklıkların rekor kırdığı Antalya'da vatandaşlar sahilde sabahladı

Sıcaklıkların rekor kırdığı Antalya'da vatandaşlar sahilde sabahladı

Sıcaklıkların rekor kırdığı Antalya'da vatandaşlar sahilde sabahladı
Admin
Admin
21 Temmuz 2023 Cuma 12:17

Antalya'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyeler üzerinde uyumayı tercih etti.

Antalya'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyeler üzerinde uyumayı tercih etti.
El Nino etkisiyle Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerin üzerinde uyumayı tercih etti. Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sabahın ilk ışıklarında arkadaş gruplarıyla denize girip suyun tadını çıkardı.

ardeşiyle gece Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini, çadır kurup uyuduklarını anlatan Fatih Sarıkaya, 'Günün yorgunluğunu atmak için kardeşimle buraya geldik. Güzeldi, deniz de ılıktı. Yorgunluğu attık, tatil gibi geldi. Sahilde uyumak güzel, bize tecrübe oldu. Bundan sonra da geleceğiz. Gece de gündüz de sahil kalabalık dedi.

Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.

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